『スター・ウォーズ』×『ヴェノム』スター、米HBOの新作ドラマで夫婦に！

『スター・ウォーズ』続三部作のポー・ダメロン役でおなじみのオスカー・アイザックと、マーベル映画『ヴェノム』でヒロインを演じたミシェル・ウィリアムズが、米HBOの新作ドラマ『Scenes From a Marriage(原題)』で夫婦を演じることが明らかとなった。米TV Lineが演じている。

オスカーとミシェルが共演する『Scenes From a Marriage』は、イングマール・ベルイマン監督による1974年公開のスウェーデン映画『ある結婚の風景』の米版リメイクとなるミニシリーズ。

映画版の主人公は、新聞社の取材に応えて模範的な夫婦について語る、幸せな結婚生活を送っていたはずの夫婦ヨハンとマリアンンヌ。しかし、その二人のインタビューが活字になってみると空虚で退屈な関係に感じられ、二人の間に隙間風が吹き始めて喧嘩が絶えなくなる...。

ドラマ版では現代のアメリカが舞台となり、オリジナルで描かれた愛と憎しみ、欲望、一夫一妻制、結婚、離婚が新鮮な切り口で語られるという。

不倫サスペンスドラマ『アフェア 情事の行方』と、セラピーをテーマにした『イン・トリートメント』でクリエイターを務めたハガイ・レヴィが脚本・監督を務める。オスカーとミシェルは主演するだけでなく、レヴィと共同で製作総指揮も担う。

ミシェルは、米FXのミニシリーズ『Fosse/Verdon(原題)』で女優グウェン・ヴァードンを演じてエミー賞&ゴールデン・グローブ賞の主演女優賞に輝き、4度もオスカー候補になった彼女は演技派女優として確固たる地位を築いている。リメイク版『ある結婚の風景』のほかに、『ヴェノム』の続編となる『Venom: Let There Be Carnage(原題)』にもアン・ウェイング役で続投する予定だ。

そして、『インサイド・ルーウィン・デイヴィス 名もなき男の歌』『アメリカン・ドリーマー 理想の代償』などで注目を集め、『スター・ウォーズ』でブレイクを果たしたオスカーは、リブート版『デューン 砂の惑星』をはじめとする新作映画5本が待機中で飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍を続けている。(海外ドラマNAVI)

Photo:オスカー・アイザック&ミシェル・ウィリアムズ(c)NYPW/FAMOUS