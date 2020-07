マーベル＆DC、衝撃の実話を元にした海外ドラマから見えるアメリカの人種問題

5月下旬の米ミネアポリスの黒人死亡事件をきっかけに始まったデモ運動「Black Lives Matter(黒人の命を粗末にするな)」は、今や世界中に拡散している。その流れを受けて米USA Today紙が推薦するドラマの中から、日本でも観られる6作品を通じて、差別問題を理解するためのヒントを掴んでみては?

『ボクらを見る目』

昨年各方面から高評価を獲得した本作は、実話を元にした全4話のリミテッドシリーズ。ニューヨークのセントラルパークで起きた暴行事件の被疑者として、黒人が多く暮らすハーレム地区にいる5人の少年が検挙される。貧しい地区に暮らす彼らの犯行を疑う者はほとんどおらず、裁判は少年たちの一生を大きくねじ曲げてしまう。ところが、やがて事件の真相が明らかになり...。あまりにも過酷な冤罪事件に心がざわめく。Netflixで配信中。





『ザ・ワイヤー』

米HBOにて2002年から2008年まで5シーズン続いた、昔ながらのハードボイルドなスタイルの刑事ドラマで、大都市ボルチモアを舞台に、ドラッグの売人たちを取り締まる特別捜査班の活躍を追う。麻薬売買組織を摘発すべく結成された特別捜査班だが、各組織のお荷物メンバーを集めた急場しのぎのため、成果が上がっていなかった。そこへ、勇み足が仇となり問題を起こした殺人課のマクノルティが左遷されてきたことで、個性の強すぎるメンバーたちは地道な足どり調査や盗聴を重ね、上層部からの圧力に反発しつつ、見応えある捜査活動を展開していく。黒人が多く住む大都市だけあり、黒人コミュニティが長年さらされている差別的な描写も多く含む。Amazon Prime Videoで全5シーズンを配信中。





『親愛なる白人様』

タイトルからして皮肉が効いた本作は、現代アメリカ社会を支配する白人優位の意識に鋭く切り込んでいる。黒人と白人が混在して学ぶ名門大学を題材に、白人以外の学生がどのような待遇を受けているのかを描くが、そこにはユーモアがたっぷり含まれており、繰り出される皮肉に頬をゆるめながら楽しめるはず。その皮肉は人種的なネタに限らず、シーズン3では登場人物たちが傲慢な白人学生たちに陰で怒りをぶつけながら、「人間は変わる。そうでなければNetflixドラマのシーズン3くらいに退屈になってしまう」と独特なメタ・ユーモアを放ったりもしている。Netflixでシーズン1〜3を配信中。





『ウォッチメン』

あり得たかもしれないもう一つの歴史を描くヒーローアクション。正義を成す者が攻撃対象となるので、正体を隠すために素顔を晒すことができない世界。この世界では、凶悪なテロ組織から身を守るため、警官でさえマスクで顔を隠しながら職務に当たっている。家族が襲撃された悲しい過去を持つ黒人自警団員のアンジェラは、友人である警察長官の依頼を受けて捜査に協力するが...。どこか西部劇を思わせるノスタルジックな作風に引き込まれる。1921年にオクラホマ州タルサで起きた、白人が黒人の商業施設を襲撃した虐殺事件を下敷きにするなど、史実との融合も興味深い。シーズン1がAmazonでレンタル可能だ。





『Marvel ルーク・ケイジ』

既述の『ボクらを見る目』と同じくニューヨークのハーレム地区と冤罪をテーマにしているが、マーベルのアクションものだけあって作風はかなり異なる。冤罪で服役生活を送った男が、人体実験の結果として無敵の皮膚を獲得。パーカーを身にまとった謎のヒーロー、ルーク・ケイジを名乗り、宿敵のコットンマウスからハーレムの街を護る。エンタメ作品ではあるものの、黒人が多く暮らすコミュニティにおける問題を避けることなく扱っているため、見ごたえのあるアクションとともに、ハーレム地区の日常にも注目してほしい。Netflixで全2シーズンが配信中。





『インセキュア』

現代に生きるアフリカ系アメリカ人女性の困難な日々を、明るいユーモアで包み込むコメディドラマ。29歳になったばかりのイッサは、彼氏と同棲中と一見幸せそうだが、実は倦怠期の真っ只中。30歳が目前に迫った彼女は、このままでいいのかという迷いを隠しきれない。そんな中、地元のクラブで誰もがステージに上がれるオープンマイクのイベントが。イッサはこのチャンスを生かして元カレとよりを戻そうとするが...。恋愛関係に加え、親友モリーとの友情の行方も気になるところ。多様な人種が集うロサンゼルスでの毎日を、時にどぎつい下ネタも織り交ぜながら赤裸々に描く。Amazon Prime Videoでシーズン1が配信中。

(海外ドラマNAVI)

『ボクらを見る目』

『ザ・ワイヤー』©2002 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.

『親愛なる白人様』©Lara Solanki/Netflix

『ウォッチメン』©2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.

『ルーク・ケイジ』

イッサ・ラエ(『インセキュア』主演)©DFree / shutterstock.com