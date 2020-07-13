24ºÐ¤Î½÷À»¦¿Í»ö·ï¡¡ÃÎ¿Í¤Î36ºÐÃË¤òÂáÊá
¡¡Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¤Ç24ºÐ¤Î½÷À¤¬Ê¢¤ò»É¤µ¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢36ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏµÈÄ¾Í¥°ìÍÆµ¿¼Ô¤Ç¤¹¡£µÈÄ¾ÍÆµ¿¼Ô¤Ï12Æü¸á¸å1»þ¤´¤í¡¢É±Ï©»ÔÇòÉÍÄ®¤Î½¸¹ç½»Âð¤Î°ì¼¼¤ÇÅÄ¸ý¼ë²»¤µ¤ó¤ÎÊ¢Éô¤ò¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÊ£¿ô²ó¡¢»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÄ¸ý¤µ¤ó¤Ï6ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤È2¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢Â©»Ò¤Ï¶á½ê¤Î¿Í¤Ë¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Ã¯¤«¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µÈÄ¾ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅÄ¸ý¤µ¤ó¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¡¢µÈÄ¾ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤ÆÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏµÈÄ¾Í¥°ìÍÆµ¿¼Ô¤Ç¤¹¡£µÈÄ¾ÍÆµ¿¼Ô¤Ï12Æü¸á¸å1»þ¤´¤í¡¢É±Ï©»ÔÇòÉÍÄ®¤Î½¸¹ç½»Âð¤Î°ì¼¼¤ÇÅÄ¸ý¼ë²»¤µ¤ó¤ÎÊ¢Éô¤ò¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÊ£¿ô²ó¡¢»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÄ¸ý¤µ¤ó¤Ï6ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤È2¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢Â©»Ò¤Ï¶á½ê¤Î¿Í¤Ë¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Ã¯¤«¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µÈÄ¾ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅÄ¸ý¤µ¤ó¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¡¢µÈÄ¾ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤ÆÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£