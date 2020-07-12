¥Í¥ª¥ï¥¤¥º×ÂÀ±¤¬Æù´ã¤Ç¸«¤¨¤ëÌÀ¤ë¤µ¤Ë ¡ÖËÌÈ¾µå¤Ç¤Ï¶áÇ¯¤Ë¤Ê¤¤ÌÀ¤ë¤¤×ÂÀ±¡×
2020/07/12 19:11 ¥¦¥§¥¶¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹
ÇöÌÀ¤Î¶õ¤ËÈø¤ò°ú¤¯¡È¤Û¤¦¤À±¡É¡¢¥Í¥ª¥ï¥¤¥º×ÂÀ±¤¬¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤«¤é¸«¤¨¤ë×ÂÀ±¤È¤·¤Æ¤Ï¶áÇ¯¤Ë¤Ê¤¤ÌÀ¤ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ÑÂ¬¾ò·ï¤ÎÎÉ¤¤¾ì½ê¤«¤é¤Ï¤½¤Î»Ñ¤¬Æù´ã¤Ç¸«¤¨¤ë¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÐ´ã¶À¤ò»È¤¦¤ÈÄ¹¤¯¿¤Ó¤¿Èø¤â¤è¤¯»ëÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤ÏËÌ³¤Æ»¤Î¥¦¥§¥¶¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬7·î10Æü(¶â)¤ÎÌÀ¤±Êý¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ä«¾Æ¤±¤òÇØ·Ê¤ËÁ³ÊÌ²Ð»³·²¤Î¾å¤Ë¾º¤ë¥Í¥ª¥ï¥¤¥º×ÂÀ±¤Ï¡¢¶õ¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÌÜ»ë¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£·î¤¬ÌÀ¤ë¤µ¤Î¥Ô¡¼¥¯ ÌÀ¤±Êý¤Î¶õ¤ËÃíÌÜ
¥Í¥ª¥ï¥¤¥º×ÂÀ±¤Ïº£Ç¯3·î¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿×ÂÀ±¤Ç¡¢7·îº¢¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£·î¤Ï¤¸¤á¤ËÂÀÍÛ¤ËºÇ¤â¶á¤Å¤¡¢¤½¤³¤ÇÊø²õ¤»¤ºÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÌÀ¤ë¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æü¤Î½ÐÁ°¤ÎËÌÅì¤Î¶õ¤Ë¾º¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍÍ»Ò¤ò¡¢ÁÐ´ã¶À¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¸«¤ë¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤è¤í»ÔÎ©Å·Ê¸Âæ¤¤¿¤¹¤Ð¤ë¤ÎÂ¼¾å¶³É§ÂæÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢×ÂÀ±¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ï¤³¤ÎÀè½ù¡¹¤ËÄã²¼¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÌÀ¤±Êý¤Ë¹â¤¯¾º¤Ã¤Æ¤¤¤ë·î¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤ÈºÙ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¿ôÆü¤ÏÈæ³ÓÅª¸«¤ä¤¹¤¤»Ñ¤¬´üÂÔ½ÐÍè¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£×ÂÀ±¤Î°ÌÃÖ¤Ï°ÜÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åìµþ¤Ê¤É¤Ç¤ÏÌÀ¤±Êý¤Ë´ÑÂ¬¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤Ïº£·îÃæº¢¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Ãæ½Ü°Ê¹ß¤ÏÍ¼Êý¤Î¶õ¤ËÃíÌÜ
7·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤ÏÆüË×¸å¤ÎËÌÀ¾¤Î¶õ¤ËÄÀ¤ß¤æ¤¯¥Í¥ª¥ï¥¤¥º×ÂÀ±¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÌ´ó¤ê¤Î¶õ¤Ë½Ð¸½¤¹¤ëËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡¢´û¤ËÍ¼Êý¤Ë¤â´ÑÂ¬¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åìµþ¤Ê¤É¤Ç¤â¤â¤¦´Ö¤â¤Ê¤¯Í¼Êý¤Ë´ÑÂ¬²ÄÇ½¤Ê»þ´ü¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆüË×¸å¤Î¥Í¥ª¥ï¥¤¥º×ÂÀ±¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢ÆüÄø¤¬¸å¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¹â¤¤°ÌÃÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ´ÑÂ¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤Ï¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÍî¤Á¤Æ¸«ÉÕ¤±¤Å¤é¤¯¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ËÌ³¤Æ»¤Ê¤ÉËÌ¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤È¿ôÆü¸å¤Ë¤Ï¡Ö¼þ¶Ë×ÂÀ±¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌëÃæ¤ËËÌ¤Î¶õ¤ÎÄã¤¤¤È¤³¤í¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç×ÂÀ±¤¬°ìÈÕÃæÄÀ¤Þ¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò´ÑÂ¬½ÐÍè¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
×ÂÀ±¤È¸«´Ö°ã¤¤¤ä¤¹¤¤¸½¾Ý
Æü¤ÎÆþ¤êÁ°¸å¤ÎÀ¾¤Î¶õ¤Ë¤Ï¡¢×ÂÀ±¤Î¤è¤¦¤ÊÇò¤¯¸÷¤ëÀþ¾õ¤Î¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÏÍ¼ÍÛ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿Èô¹Ôµ¡±À¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£×ÂÀ±¤Î¾ì¹ç¤ÏÆüË×¸å¿ô½½Ê¬·Ð¤Ã¤¿¸å¤Ë¸«¤¨»Ï¤á¤Þ¤¹¡£Æ°¤¯Â®ÅÙ¤ÏÂÀÍÛ¤Ê¤É¤ÎÄÀ¤àÂ®¤µ¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¤¿¤á¡¢¿ôÊ¬¤Ç°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï±À¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö»°ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡×
Â¼¾åÂæÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¤Î¥Í¥ª¥ï¥¤¥º×ÂÀ±¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ï2ÅùÂæ¤È¤«¤Ê¤êÌÀ¤ë¤¯¡¢ËÌÈ¾µå¤«¤é¸«¤¨¤ë×ÂÀ±¤È¤·¤Æ¤Ï¶áÇ¯¤Ë¤Ê¤¤ÌÀ¤ë¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤³10Ç¯ÄøÅÙ¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¾ÃÌÇ¤·¤¿2013Ç¯¤Î¥¢¥¤¥½¥ó×ÂÀ±¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤«¤Ê¤êÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¼Â¸½¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÅÙ¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤â¥¢¥È¥é¥¹×ÂÀ±¤ä¥¹¥ï¥ó×ÂÀ±¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤é¤º¡¢¡ÖÆóÅÙ¤¢¤ë¤³¤È¤Ï»°ÅÙ¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¸«»ö¥Í¥ª¥ï¥¤¥º×ÂÀ±¤Ï¡Ö»°ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡×¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·µ¤¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¡Ä
¤»¤Ã¤«¤¯¥Í¥ª¥ï¥¤¥º×ÂÀ±¤Î¸«º¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ËÌ³¤Æ»¤ä²Æì¤ò½ü¤¯ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÏÇß±«¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ç¡¢Äã¤¤¶õ¤Þ¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤ÈÀ²¤ì¤ëÆü¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤â1½µ´ÖÄøÅÙ¤ÏÆÞ¤ê¤ä±«¤ÎÆü¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·ÁáÄ«¤ä¾¬¤Î»þ´Ö¤ËÀ²¤ì´Ö¤¬¸«¤¨¤¿¤é×ÂÀ±¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¹ñÎ©Å·Ê¸Âæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥Í¥ª¥ï¥¤¥º×ÂÀ±¤¬¼¡¤ËÂÀÍÛ¤Ë¶á¤Å¤¯¤Î¤Ï5000Ç¯°Ê¾åÀè¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡§¥¦¥§¥¶¡¼¥ê¥Ý¡¼¥È¡Ê¥¦¥§¥¶¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥×¥ê¤«¤é¤ÎÅê¹Æ¡Ë