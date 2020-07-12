¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¤¦¤Þ¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤Ê¤¤Éô²¼¤ò¡¢¾å¼ê¤Ë¥±¥¢¤·¤ÆÆ°¤«¤¹7¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×
¢¨ËÜ¹Æ¤ÏµÈÅÄÍµ»ù¡ØÉô²¼¤¬ÊÑ¤ï¤ëËÜÅö¤Î¼¸¤êÊý¡Ù¡ÊÌÀÆü¹á½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡¾å»Ê¤Ï¸½¾õ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ°Â¿´°ÂÁ´¤Ê¾ì¤òºî¤ë
¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¡ÖÉô²¼¤¬»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£
´·¤ì¤Ê¤¤¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¾õ¤òÃ²¤¤¤Æ¤âÉô²¼¤òÀÕ¤á¤Æ¤â²¿¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾å»Ê¤Î»Å»ö¤ÏÌÜÅª¡¦ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉô²¼¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÉô²¼¤¬»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¸½¾õ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÉô²¼¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¡ÖÉô²¼¤Î¿´¤Î¾õÂÖ¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤ò¤è¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÁàºî¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¿å¤ò°û¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤â°û¤á¤Ê¤¤ÍÄ¤¤»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÊÙ¶¯²ñ¤ò³«¤¡¢¾å»Ê¤âÉô²¼¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÉÔ°Â¤ò¼è¤ê½ü¤°Â¿´¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Éô²¼¤Ë¡Ö¼ºÇÔOK¡¢°Â¿´¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¾å»Ê¤Ï¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤«¤Ö¤ê¤ò¤»¤º¤Ë¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¾Ü¤·¤¤Éô²¼¤ËÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤è¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÊç½¸¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾å»Ê¤¬ÌäÂê¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë²ò·è¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¡¢Éô²¼¤Ï¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¢Ä«Îé¤ÈÍ¼Îé¤Î»þ´Ö¤ò·è¤á¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë
¤â¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ºßÂð¶ÐÌ³¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤Î¤Ï¤¸¤áÊý¤ò¤·¤Þ¤¹¤«¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤³¤È¤ä½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»Å»ö¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È½ª¤ï¤ê¤Î»þ´Ö¤¬ÁÂ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¤â²ñ¼Ò¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢»Ï¶È¤È½ª¶È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ«Îé¤ÈÍ¼Îé¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
Ä«Îé¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¾å»Ê¤Î¤¢¤Ê¤¿¤«¤é¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëº£½µ¹Ô¤¦¤³¤È¡¢º£Æü¹Ô¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Éô²¼¤«¤é¤Ï»Ù±ç¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤³¤È¤äº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Ã¯¤¬²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤«·è¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Éô²¼¤«¤é¤â1½µ´Ö¤ÎÍ½Äê¤äº£Æü¤ÎÍ½Äê¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥È¾å¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£1½µ´Ö¤ÈËèÆü¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸«¤¨¤ë²½¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¾å»Ê¤âÉô²¼¤â°Õ»×¤¬Åý°ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
·è¤á¤é¤ì¤¿»þ´Ö¡Ê15Ê¬¤¬¥Ù¥¹¥È¡Ë¤Ç½ª¤ï¤é¤»¡¢ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¸ÄÊÌ¤Ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¼Îé¤Ç¤Ï¡¢ËÜÆü¤Î»Å»ö¤Î¿ÊÄ½¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢1Æü¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ½èÍý¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¾å»Ê¤¬ÍÂ¤«¤ë²ÝÂê¤Ê¤Î¤«Éô²¼¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë²ÝÂê¤Ê¤Î¤«¤ò¿¶¤êÊ¬¤±¤Þ¤¹¡£²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤²ÝÂê¤Ï¡¢¶ÛµÞ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÍâÆü¤Ë½èÍý¤·¤Þ¤¹¡£Ä«Îé¤ÈÍ¼Îé¤Ç¡¢Éô²¼¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î»Ù±ç¤È»Å»ö¤ÎÌÀ³Î²½¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢££¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Î°Õ¼±¤òÂ·¤¨¤ë
Éô²¼¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é²ñ¼Ò¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Î¾õ¶·¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇÉô²¼¤ÏÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¾å»Ê¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±²ñ¼Ò¤Î¾õ¶·¤ä¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ¸Ë¾¤ÈÉô²¼¤Ë¤É¤¦¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤«¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ä«Îé¤Ç¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¤Î¶ÈÌ³¤ò¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤±¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£¡û¡û¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ç½àÈ÷¤ä·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï³§¤µ¤ó¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Î°Õ¼±¤òÅý°ì¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉô²¼¤Ï°Â¿´¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤»Å»ö¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤òÀß¤±¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤¿¤»¤ë
»Å»ö¤Ë´ü¸Â¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¤Ä¤¤¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¿Í¤ÏX¡¾Day¡Ê´ü¸Â¡Ë¤¬¤Ê¤¤¤ÈÌÜÀè¤Î¶ÈÌ³¤Ð¤«¤êÍ¥Àè¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤Ë¤â´ü¸Â¤ò·è¤á¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Éô²¼¤¬¼«¼çÅª¤Ë´ü¸Â¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·¡¢·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢¾å»Ê¤Î¤¢¤Ê¤¿¤«¤é¤³¤ÎÆü¤Ç¤Ï¤É¤¦¤«¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÉô²¼¤Ë·è¤á¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤³¤ÇÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢´ü¸Â¤ò·è¤á¤ÆÉô²¼¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾å»Ê¤Î¶¯À©¤ÇÉô²¼¤òÇû¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤â¤·´ü¸Â¤ò¼é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¡Ö¥À¥á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¤È¼¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éô²¼¤Ë·è¤á¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÍýÍ³¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ÆÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
X¡¾Day¡Ê´ü¸Â¡Ë¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»þ´Ö¤ÎÌÜÅªÃÏ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Éô²¼¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ´ü¸Â¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¸ÀÍÕ¤È¿´¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î²ñÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤È¼«Ê¬¤Î¤É¤Á¤é¤¬Àè¤ËÏÃ¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¾å»Ê¤¬¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤ÆÉô²¼¤¬Åú¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦½çÈÖ¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾å»Ê¤Ð¤«¤ê¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢Éô²¼¤ÏÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Éô²¼¤¬ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¡¢¤½¤¦¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡©¡×¤Î¼ÁÌä¸ÀÍÕ¤ä¡¢¡Ö¤½¤¦¤À¤è¤Í¡¼¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¶¦´¶¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Â¾¤Ë¤â¡ÖÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤¤è¡ª¡¡ÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª¡×¤È¡¢¼ê¤ò»È¤Ã¤¿¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ÇÏÃ¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ç¤â¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¡ª¡¡¤¨¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤Èð÷¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶¦´¶¤ä¶Ã¤¤Ê¤É¤ò¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â¡¢¼ÁÌä¸ÀÍÕ¤ä¶¦´¶¸ÀÍÕ¡¢¤½¤·¤Æ¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò»È¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢Éô²¼¤Î²»À¼¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Éô²¼¤È¡Ö¸ÀÍÕ¤È¿´¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¡Ö¸ÀÍÕ¤È¿´¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¾ÀÜ²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÇËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£Éô²¼¤Î¾Ð´é¤¬100ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Éô²¼¤ÎÄÀÌÛ¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÄÀÌÛ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ç¤¹¡£Éô²¼¤¬È¯¸À¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÄ¹¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¡©¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯Ìä¤¤¤«¤±¤Þ¤¹¡£¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎºÝ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÏÁ´°÷¤Î´é¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¸À¤¤¤¿¤²¤ÊÉ½¾ð¤ä¼ê¤¬µó¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê»ÅÁð¤ò»¡ÃÎ¤·¤Æ¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È»ØÌ¾¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¾å»Ê¤ÏÄÀÌÛ¤ò¶²¤ì¤º¡¢Éô²¼¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¤ÆÈ¯É½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¢£¦1Æü1²ó¡¢ÉÔÄê´ü¤Ê¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò
¿Í¤ÏÃ¯¤«¤«¤é¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÂÕÂÆ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ã¯¤«¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
Ä«Îé¤äÍ¼Îé¤Ç»Ï¶È¤È½ª¶È¤Î»þ´Ö´ÉÍý¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉô²¼¤Î¼«¸Ê´ÉÍý¤ËÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Éô²¼¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÕÂÆ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾å»Ê¤«¤éÉÔÄê´ü¤Ê¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤Ä¤¯¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾å»Ê¤«¤é¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ï¡¢Éô²¼¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤¿¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬ÂÕÂÆ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ÎÆâÍÆ¤ÏÉô²¼¤òÀÕ¤á¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥á¡¼¥ë¤ÇºÑ¤ß¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÂÐÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¿¥¤¥à¤â·ó¤Í¤Æ¡¢¾å»Ê¤«¤é»¨ÃÌ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÉô²¼¤ÎºßÂð¶ÐÌ³¤Î´Ä¶¤äÀ¸³è¾õ¶·¤Ê¤É¤òÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶ÛÄ¥´¶¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éô²°¤Î´Ä¶¤ä¿©»ö¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤âÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¤¤¤´Ä¶¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ä·ò¹¯Åª¤ÊËèÆü¤¬Á÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿Í¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÀ¸¤Êª¤Ç¤¹¡£ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡Ö¾å»Ê¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¼«Ê¬¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¤Èµ¿¿´°Åµ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÉô²¼¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ç¡¢¾å»Ê¤Î¤¢¤Ê¤¿¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê±Ç²è¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÏÃ¤ò¤·¤ÆÉô²¼¤ÎÏÃ¤ò°ú¤¤À¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é1Æü1²ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ó¿ô¤òÁý¤ä¤·¤ÆÉô²¼¤Î¿´¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¼¤«¤±¤Î²ó¿ô¡×¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÉÔÄê´ü¥³¥ó¥¿¥¯¥È¡×¤ÎÃí°ÕÅÀ3¤Ä
¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎO¼ÒÄ¹¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢Éô²¼¤Î¡Ö½¸Ãæ¥¿¥¤¥à¡×¤Ë¤ÏÉÔÄê´ü¤Ê¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö½¸Ãæ¥¿¥¤¥à¡×¤È¤Ï¡¢»þ´Ö¤ò·è¤á¤Æ¤½¤Î»þ´Ö¤Ï»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÃ¯¤âÏ¢Íí¤ò¤·¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤é¤âÏ¢Íí¤¬¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤È³«Êü´¶¤Ç½¸ÃæÎÏ¤¬¹â¤Þ¤êÉô²¼¤ÎÀ¸»ºÀ¤Ï¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Éô²¼¤¬5¿Í°Ê¾å¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¾å»Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Î»þ´Ö¤¬ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤ò·è¤á¤Æ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤òÇ¤¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ò¤È¥°¥ë¡¼¥×¤Ï3¡Á4¿ÍÄøÅÙ¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤«¤éÉô²¼¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾å»Ê¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥µ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Éô²¼¤¬°ÛÀ¤Î¾ì¹ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¥»¥¯¥Ï¥é¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²èÌÌ¤ò²¾ÁÛÇØ·Ê¤Ë¤·¤ÆËÜ¿Í¤À¤±¤¬±Ç¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢Éô²°¤Î¤³¤È¤ä¿ÈÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤ÏÏÃÂê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£§Éô²¼¤Î1Æü¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤»¤ë
²¿¤«ÌäÂê¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ»Å»ö¤¬½ª¤ï¤é¤ºÌå¡¹¤È¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Í¼Êý¡¢Éô²¼¤Î»Å»ö¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤êÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÉô²¼¤ÏÇº¤ó¤À¤Þ¤Þ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î»þ´Ö¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È°Â¿´¤·¤ÆµÙ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬Â³¤¯¤È¿´¤ÎÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤³¤È¤òÅÇ¤¤À¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Í¼Îé¸å¤Ë¸ÄÊÌ¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òÀß¤±¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ê¤é¿¦¾ì¤Ç¾å»Ê¤Ëµ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¤Ï±óÎ¸¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾å»Ê¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢Éô²¼¤«¤é¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ëÇº¤ß¤òÊ¹¤¡¢°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡©¡×¡Öº£²ó¤Î¾ì¹ç¡¢A¤ÈB¤Î¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡©¡×¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ç¹Í¤¨¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾å»Ê¤Î¤¢¤Ê¤¿¤¬ºÇ½ªÅª¤ËÉô²¼¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¤É¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÆ±°Õ¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Éô²¼Æ±»Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¡¢Éô²¼¤Î¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï»ä¤¬ÍÂ¤«¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢Éô²¼¤ÎÌäÂê¤«¤é¾å»Ê¤ÎÌäÂê¤ØÊÑ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡×¤Î°ì¸À¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢Éô²¼¤¬µ¤»ý¤Á¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ê¤éÉô²¼¤â°Â¿´¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î7¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤µ¤¨²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ÏÌÜÅª¡¦ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÌäÂê¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤¿¤È¤¡¢ºÇ¶¯¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¾å»Ê¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï´ï¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤ëÊé¤ï¤ì¾å»Ê¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
----------
µÈÅÄ Íµ»ù¡Ê¤è¤·¤À¡¦¤æ¤¦¤¸¡Ë
ÁÈ¿¥²þ³×¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
¡Ö¿Í¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç²½¤µ¤»¡¢ÆüËÜ¤òºÆ¤ÓÀ¤³¦¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡Ö²ñ¼Ò¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¼¡À¤Âå¥ê¡¼¥À¡¼¤ò°éÀ®¤¹¤ë¡×¤¿¤á¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¾å¾ì´ë¶È¤Ç35Ç¯´Ö¡¢3000¿Í°Ê¾å¤Îºî¶È°÷¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò»ØÆ³¤·¤¿·Ð¸³¤ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¶¯¤¤ÁÈ¿¥¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤ò¡¢¸¦½¤¤ä½ñÀÒ¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡ÊÁÈ¿¥²þ³×¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È µÈÅÄ Íµ»ù¡Ë