2019年公開の映画『劇場版おっさんずラブ 〜LOVE or DEAD〜』が、テレビ朝日系にて8月2日21時に完全ノーカットで地上波初放送されることが決定。これに先駆け、連続ドラマ『おっさんずラブ』が、7月24日〜8月1日深夜にテレビ朝日系(一部地域を除く)にて再放送されることも決まった。2018年4月期に放送された連続ドラマ『おっさんずラブ』は、モテないポンコツサラリーマン“はるたん”こと春田創一(田中圭)を巡って繰り広げられる、おっさん同士の恋模様を描き、社会現象を巻き起こした。2019年には、ドラマの完結編となる『劇場版おっさんずラブ 〜LOVE or DEAD〜』が公開され、興収26.8億円を突破。同年10月期には空を舞台にした新たな連続ドラマ『おっさんずラブ‐in the sky‐』も放送されるなど、OL(おっさんずラブ)旋風を巻き起こした。劇場版には、田中や林遣都、吉田鋼太郎ら連続ドラマを彩った俳優陣が再結集するほか、沢村一樹、志尊淳が新たな恋敵として参戦。ドラマの三角関係を上回る極限状態の五角関係で、おっさんたちが愛の頂上決戦<ラブ・バトルロワイアル>を繰り広げる。また、春田らが勤務する天空不動産を揺るがす前代未聞の大事件も発生する。モテないポンコツサラリーマン春田創一(田中)はある日突然、ピュアすぎる乙女心を隠し持つ“おっさん上司”黒澤武蔵(吉田)と、同居しているエリートでドSな後輩・牧凌太(林)から、壁ドン告白をされてしまう。この未曽有のモテ期により、黒澤と30年連れ添ってきた妻・蝶子(大塚寧々)から不倫の疑いをかけられ、牧の元彼だという主任の武川政宗(眞島秀和)らは嫉妬の炎で荒れ狂い、さらには幼なじみの荒井ちず(内田理央)の淡い恋心にも火をつけて、事態はとんでもない方向へ。春田はやがて、2人の真っすぐすぎる思いに心動かされ、悩みの果てに黒澤との結婚式を飛び出し、牧に号泣プロポーズして結ばれる。しかし…物語は終わっていなかった。劇場版では、結ばれたはずの春田と牧に襲い掛かる人生の壁、そして思いを諦めたはずの黒澤の衝撃的ラブ復活、新たな強力ライバルの出現、サウナでの爆笑バトル・ロワイアル(?)、夏といえば浴衣で花火デート、そしておっさんたちの三角関係を見守ってきた愛すべき登場人物たちの“恋のその先”が描かれる。映画『劇場版おっさんずラブ 〜LOVE or DEAD〜』は、テレビ朝日系にて8月2日21時放送。ドラマ『おっさんずラブ』は、テレビ朝日系(一部地域を除く)にて、7月24日〜8月1日深夜再放送。