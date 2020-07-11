「劇場版おっさんずラブ 」地上波初放送が決定 ドラマも再放送
【モデルプレス＝2020/07/11】映画『劇場版おっさんずラブ 〜LOVE or DEAD〜』が、8月2日よる9時からテレビ朝日系にて、完全ノーカットで放送されることが発表された。地上波初放送となる。
【写真】「おっさんずラブ」田中圭、号泣クランクアップ
モテないポンコツサラリーマン“はるたん”こと春田創一を巡って繰り広げられる、おっさん同士の恋模様を描き、社会現象を巻き起こした連続ドラマ『おっさんずラブ』（2018年4月期放送）。映画は、同ドラマのその後を描いた完結編で、田中圭、林遣都、吉田鋼太郎ら連続ドラマを彩った俳優陣が再結集するほか、沢村一樹、志尊淳が新たな恋敵として参戦。ドラマの三角関係を上回る極限状態の五角関係で、おっさんたちが愛の頂上決戦“ラブ・バトルロワイアル”を繰り広げる。
さらに、劇場版の放送を前に、OL旋風を巻き起こした2018年の連続ドラマ『おっさんずラブ』の再放送も決定。眠れない夜がやってくる。（modelpress編集部）
第1話：7月24日（金）深夜2：55〜3：45
第2話：7月27日（月）深夜0：20〜1：16
第3話：7月27日（月）深夜1：56〜2：51
第4話：7月28日（火）深夜0：20〜1：16
第5話：7月28日（火）深夜1：56〜2：51
第6話：7月29日（水）深夜0：20〜1：16
最終回：8月1日（土）深夜3：00〜3：55
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【写真】「おっさんずラブ」田中圭、号泣クランクアップ
モテないポンコツサラリーマン“はるたん”こと春田創一を巡って繰り広げられる、おっさん同士の恋模様を描き、社会現象を巻き起こした連続ドラマ『おっさんずラブ』（2018年4月期放送）。映画は、同ドラマのその後を描いた完結編で、田中圭、林遣都、吉田鋼太郎ら連続ドラマを彩った俳優陣が再結集するほか、沢村一樹、志尊淳が新たな恋敵として参戦。ドラマの三角関係を上回る極限状態の五角関係で、おっさんたちが愛の頂上決戦“ラブ・バトルロワイアル”を繰り広げる。
◆「おっさんずラブ」ドラマ再放送も決定
さらに、劇場版の放送を前に、OL旋風を巻き起こした2018年の連続ドラマ『おっさんずラブ』の再放送も決定。眠れない夜がやってくる。（modelpress編集部）
■「おっさんずラブ」再放送スケジュール（※一部地域をのぞく）
第1話：7月24日（金）深夜2：55〜3：45
第2話：7月27日（月）深夜0：20〜1：16
第3話：7月27日（月）深夜1：56〜2：51
第4話：7月28日（火）深夜0：20〜1：16
第5話：7月28日（火）深夜1：56〜2：51
第6話：7月29日（水）深夜0：20〜1：16
最終回：8月1日（土）深夜3：00〜3：55
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