田中圭のスペシャルメッセージ付き！『劇場版おっさんずラブ 〜LOVE or DEAD〜』完全ノーカットで地上波初放送

田中圭主演の『劇場版おっさんずラブ 〜LOVE or DEAD〜』が、8月2日(日)21時からテレビ朝日系で完全ノーカット&未公開映像付きディレクターズカットで地上波初放送されることがわかった。



モテないポンコツサラリーマン“はるたん”こと春田創一(田中)を巡って繰り広げられる、おっさん同士の恋模様を描き、社会現象を巻き起こした連続ドラマ『おっさんずラブ』(2018年4月期放送)。2018年流行語大賞トップ10入り、東京ドラマアウォード作品賞グランプリ、第97回ザテレビジョンドラマアカデミー賞6冠、世界Twitterトレンドで1位獲得。また2019年には、ドラマの完結編となる『劇場版おっさんずラブ 〜LOVE or DEAD〜』が公開され、興収26.8億円を突破した。その勢いは止まらず同年10月期には空を舞台にした新たな連続ドラマ『おっさんずラブ-in the sky-』も放送されるなど、まさにOL(おっさんずラブ)旋風を巻き起こした。



そしてこのたび、最初の連続ドラマのその後を描いた完結編となる映画『劇場版おっさんずラブ 〜LOVE or DEAD〜』が地上波初登場! 待望のノーカット版、そしてはるたんからのスペシャルメッセージ付き……という“あの夏を思い出さずにはいられない”内容となっている。



田中をはじめ、林遣都、吉田鋼太郎ら連続ドラマを彩った俳優陣が再結集するほか、劇場版には沢村一樹、志尊淳が新たな恋敵として参戦。ドラマの三角関係を上回る極限状態の五角関係で、おっさんたちが愛の頂上決戦“ラブ・バトルロワイアル”を繰り広げる。また、春田らが勤務する天空不動産を揺るがす前代未聞の大事件も発生。ド迫力のスケールで展開する物語が、満を持して地上波に登場する!



さらに劇場版の放送を前に、最初にOL旋風を巻き起こした2018年の連続ドラマ『おっさんずラブ』が、7月24日(金)から8月1日(土)にかけて再放送される。



<『劇場版おっさんずラブ 〜LOVE or DEAD〜』あらすじ>

永遠の愛を誓ったあの日から1年が過ぎ、上海・香港転勤を経て帰国した春田創一(田中)。久しぶりに戻ってきた天空不動産第二営業所では、黒澤武蔵(吉田)をはじめ、おなじみのメンバーが顔を揃え、最近配属された陽気な新入社員・山田ジャスティス(志尊)も加わり、春田を歓迎する。



そんな彼らの前に、天空不動産本社のプロジェクトチーム「Genius7」が突如として現れ、リーダーの狸穴迅(沢村)は、本社で新たに発生したアジアを巻き込む一大プロジェクトにおいて、第二営業所にもその一翼を担うよう通告する。その狸穴の隣には、本社に異動しチームの一員となった牧凌太(林)の姿も……。何も知らされておらず動揺する春田だが、本社と営業所の確執が深まるほどに、牧との心の距離も開いてゆく。



一方、コンビを組むことになったジャスティスは兄のように春田を慕い、さらには黒澤がある事故がきっかけで突然“記憶喪失”に。しかも忘れているのは春田の存在のみ。……え、どゆこと? そんな記憶喪失あんの!? 混乱する春田をよそに、黒澤は“生まれて初めて”春田と出会い、その胸に電流のような恋心を走らせてしまい……。



そんな中、天空不動産を揺るがす前代未聞の大事件が発生! それに巻き込まれた春田にも最大の危機が迫る。果たして、春田の運命は……!?



■『おっさんずラブ』再放送スケジュール(※一部地域をのぞく)

【第1話】 7月24日(金) 26:55〜27:45

【第2話】 7月27日(月) 24:20〜25:16

【第3話】 7月27日(月) 25:56〜26:51

【第4話】 7月28日(火) 24:20〜25:16

【第5話】 7月28日(火) 25:56〜26:51

【第6話】 7月29日(水) 24:20〜25:16

【最終回】 8月1日 (土) 27:00〜27:55