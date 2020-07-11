5分で完成？！サクッともちもち♪黒ごまチーズパン
美容研究家あゆ?
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こんにちは！
美容研究家あゆです。
今日ご紹介するレシピは、発酵不要！小麦粉&油不要の簡単&ヘルシーパン。
黒ごまとチーズをたっぷり加えた、黒ごまチーズパンです。
サクっともちもち♪
ごまの香ばしさと、濃厚なチーズの味わいでやみつきになります。
混ぜるだけで簡単！
パン作り初心者さんでも作りやすい！
おやつにしても、食事のおともにも合いますよ(*^^*)
材料(20個分)
○米粉…150g
○卵黄…1個
○粉チーズ…50g
○塩…ひとつまみ
○豆乳…150ml
黒ごま…大さじ2
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