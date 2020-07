『ゲーム・オブ・スローンズ』あの人が一人四役！新作ドラマでの難役を語る

米HBOの大河ファンタジードラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』のマージェリー・タイレル役や、米CBSの犯罪捜査ドラマ『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』のアイリーン・アドラー役で知られるナタリー・ドーマーは、米Showtimeのゴシックホラー『ナイトメア 〜血塗られた秘密〜』スピンオフに出演している。米The Wrapが、一人四役という難役に挑戦した彼女の近況を報告している。

ナタリーは、「魔性の女役が多いのはビッチな顔をしているから」と自分でも語る通り、クセのある悪女を演じることが多い。ホラーへの出演も多く、日本を舞台とした映画『JUKAI−樹海−』ですでに一人二役を演じていた。

彼女が出演する『ナイトメア』の続編、『Penny Dreadful: City of Angels(原題)』は、舞台を19世紀末の英国だったオリジナルから1930年代のアメリカ、ロサンゼルスへと移し、人種差別やナチズム、悪魔崇拝といった現在にも通じるテーマを背景に、凶悪な殺人事件に巻き込まれるLAPDの刑事ティアゴ・ベガ(『HERE AND NOW 〜家族のカタチ〜』のダニエル・ゾヴァット)を中心に描く。ティアゴの相棒ルイスを演じるのはネイサン・レイン(『グッド・ワイフ』)。ほかにケリー・ビシェ(『ホルト・アンド・キャッチ・ファイア 制御不能な夢と野心』)、ジェシカ・ガーザ(『SIX アメリカ海軍特殊部隊』)、アドリアナ・バラーサ(『ランボー ラスト・ブラッド』)、ロリー・キニア(『ナイトメア 〜血塗られた秘密〜』)らが出演している。

How Natalie Dormer kept her four different roles straight in "Penny Dreadful: City of Angels" July 3, 2020