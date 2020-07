男になめられたら終わり!? 本命になれる女性が絶対しないこと

■第19回 オンラインで恋愛運アップ!占いフェス at home

◎視聴するだけで恋愛力が上がるかも? 開運LIVE

◎占いアトラクションで運気アップ

◎マスク生活中に、恋愛運を高めてくれるメイクとは?

◎1対1でお悩み相談!鑑定ルーム

なめ子’sジャッジ

ときめきを忘れたら枯れてしまいそう…そんな危機感を持つ女子の恋愛感度をアップさせる方法とは? 同じく枯れ気味(?)なコラムニスト・辛酸なめ子さんが、ナナメ上からのなめ子節でお届けする連載コラム。体験レポや妄想トークで恋愛力をアゲアゲに!今回は、7月7日〜12日に開催のオンラインイベント「占いフェス at home」の体験レポートをお届けします。占いで恋愛運をアップさせるヒントが見つかるかも!?毎年のように伺っている占いフェス。今年は感染症対策のため全てがオンラインの「占いフェス at home」として開催されています。2日間ほど参加してみた感想は……常設にしてください。想像以上に楽しくてラクで、しかも自宅の椅子に座ったままで待ち時間も苦になりません。昨年のリアル会場も素敵でしたが、やはり年齢的にすぐ座りたくなるのはしかたないです。(恋愛ホルモン以前のコンドロイチンやグルコサミン的な話ですが……)恋愛ホルモンアップという視点では、「開運LIVE」コーナーで7月7日の夜に行われた「恋愛大革命進行中!オンライン恋愛の勝者になる方法!」が勉強になりました。出演者は、占い師のイヴルルド遙華さんと、恋愛コンサルタントの高橋あいさん。お話を聞く限り、二人とも人格的に素晴らしい方と結婚されたみたいで、まさに「恋愛の勝者」直伝の秘法を聞くことができました。●お二人の印象的な言葉をご紹介すると…「アイツいつでも呼べるし、と思われると本命にしてもらえないんですよね」「相手を本気にさせるため思い通りにならないことが大事」「呼んでも来るし待ってるし、と思うと男性は違う人を狙いにいきますね」というイヴルルドさんの言葉に「なめちゃうんですね」と高橋さんも共感。「一回なめられたらなめられっ放し」になってしまうそうで恐ろしいです……。恋愛勝者になる前のイヴルルドさんは、男性に合わせて尽くすタイプだったそうで、掃除嫌いなのに、きれい好きな彼のために巨大な業務用のワックスかけ機を購入したほど。休みの日は彼の家をワックスがけしていたらしいです! そんな家電が存在するとは。しかし尽くしすぎた挙げ句、彼に浮気されてしまったイヴルルドさん。それ以来、ぶりっ子は一切やめて素の自分を出せる相手を探したとのこと。そして出会った相手の前では、部屋も散らかしっ放し、オリジン弁当でお花見に行くという自由っぷり。それでも受け入れてくれたお相手は、まさに運命の人だったのでしょう。高橋さんも、待たされるのが全く苦ではないという男性と出会い、待ち合わせに遅刻しても相手が全然怒らないのでラクだと語っていました。二人とも魅力的だから、男性のほうが便宜をはかりたくなるのでは……とも思いましたが、「運命の相手は絶対いる」と信じて、あきらめないことが大切だそうです。高橋さんは「やっぱり素直さが大事」と話していました。コロナの影響でなかなか出かけられない今の時期は、オンラインで男性と話して関係を深めるのもおすすめとのこと。「出会いがないと思ったら常にニコニコするべき」「なんとなく口角を上げておくと人が良さそうに見えます」というイヴルルドさんのアドバイスはすぐに実行できそうです。マスクの下で他人に見られているという意識がおろそかになり、顔がたるみがちだったりするので、常に口角を上げておくのはマストかもしれません。会場のサイトをスクロールしていくと、楽しいコンテンツがたくさん用意されています。タロット占いでおすすめの映画を判定してくれる「Cloud 9 Cinema」(身を滅ぼす恋愛の映画『紙の月』を推薦されました)、質問に答えるとストレス度をチェックして解決法も教えてくれる「アルパカクリニック」(ストレス度66と高めでした)、過去の占いフェスの人気コンテンツ「AGARU 名作アトラクション」など、かなり充実したラインナップです。今回のフェスには、ZOOMを使ったマンツーマンのコンテンツも。まずは「開運メイク」を体験してみました。最初に生年月日を入力しておすすめカラーを教えてもらいます。私は青と黒だったので、アイシャドウに青を取り入れたり、目尻に黒いアイラインを入れたりすることを勧められました。さらに手持ちのメイク道具を見せると、合うリップの色をアドバイスしてもらえたりします。このところマスク生活が続きますが、リップはティッシュオフしてパウダーでおさえると、マスクにつきにくくなるらしいです。常に何も塗っていない素のままのリップだと顔色が悪く見えて、恋愛運も遠ざかってしまいそう。マスクをしていても、くちびるの血色については気を抜けません。占いフェスと言えば、やはり占い師さんによる対面鑑定。ZOOMを使って家にいながら対面鑑定の雰囲気を味わえます。今回は、占い芸人の鑑定を体験できる「AGARU CAFÉ」で、よしもとの芸人、ますかた一真さんに占っていただきました。(先ほどの「Cloud 9 Cinema」も監修されています)このところ自粛のためにイベントや旅行にも行けず、これから先楽しいことはあるのか、についてタロットで観てもらいます。すると、「今は過去が楽しかったと思っていますが、もっとさかのぼって子どもの頃に好きだったことを改めてやってみると発見があり、心が満たされます」という深遠な回答が心に刺さりました。ただ、子どもの頃にしていたことを思い出せないという難点が……。ちなみに私の場合「カップ」のカードがたくさん出たのですが、それは内面の満足を重視するタイプと読み解けるそうです。株をやっているとか、お金が好きという人は「コイン」のカードが、恋愛体質の人は「ソード」(剣)が出やすいという説も。そんなプチ恋愛情報も聞けて5分があっという間でした。今回の妄想レッスンでの「恋愛ホルモンアップ率」は?(※個人の感覚値です)★★★★☆ 星4つ人と会話すると恋愛ホルモンもアップするかも!?オンライン上とはいえ、人と会話することでコミュニケーション力を高めるリハビリになりました。最近マスク無しで人と喋っていない、新しい人と会っていない、という方には脳を活性化させる刺激になります。コミュニケーションのワクワク感が、恋愛ホルモンを刺激してくれます。---------------------------------■占いフェス at home今回の占いフェスは、おうちで楽しめる!辛酸なめ子さんが出演するLIVE配信も予定しています!・7月11日(土)17:00〜18:00「開運研究所」・7月11日(土)19:00〜20:00「不穏なのは星のせい!?希望の星を探せスペシャル」**開催概要**2020年7月7日(火)〜12日(日)OPEN:平日19:00 土日11:00CLOSE:22:00(最終日のみ21:00)公式サイト:https://uranaifes.com/uf/318********------------------------プロフィール辛酸なめ子漫画家・コラムニスト。東京都生まれ、埼玉県育ち。武蔵野美術大学短期大学部デザイン科グラフィックデザイン専攻卒業。近著は『大人のコミュニケーション術』(光文社新書)『おしゃ修行』(双葉社)『魂活道場』(学研)など。