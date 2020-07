View this post on Instagram

. ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ 本日、たまたま現場で出くわした2人をパシャリ📷 ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ソーシャルディスタンスはしっかり守っております!笑 ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ なかなか久しぶりなツーショット、いかがでしょうか?? ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ #杏 #菅田将暉 #ごちそうさん #トップコート #トップコートランド #ソーシャルディスタンス #現場記録 #若ければ若い人ほどピースの位置は高いらしい(?) #裏ピース #流行ポーズ再び