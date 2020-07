日本・韓国合同の12人組女性アイドルグループ、IZ*ONE(アイズワン)の初となるコンサートフィルム『EYES ON ME:THE MOVIE』が、8月7日より全国公開されることが決定。併せて、日本での公開を祝うメンバーからのコメントムービーと、ライブの様子を垣間見ることのできる日本語字幕版予告編が解禁された。IZ*ONEは2018年デビュー。昨年発売の日本デビューシングル「好きと言わせたい」、セカンドシングル「Buenos Aires」、サードシングル「Vampire」が3作連続で20万枚超えという快挙を達成した。本作は、そんな彼女たちの初となるアジアコンサートツアー「EYES ON ME」(2019年6月開催)の、最初の開催地である韓国公演の模様を中心に収録したコンサートムービー。日本に先駆け韓国で6月より公開されており、ライブやバックステージの様子、ダンスの練習風景など、ここでしか見ることのできないIZ*ONEの映像がファンの間で話題となった。日本では、2Dの上映のほか、通常の会場さながらの臨場感が楽しめる、体験型シアター4DXや、3面スクリーンで圧倒的没入感が話題のスクリーンX、さらにこの2つの体験型シアターが融合された4DX SCREENでも公開される。また前売券として、『EYES ON ME:THE MOVIE』トレーディングカード付きムビチケカードが7月11日12時よりチケットぴあにて販売開始される。特典のトレーディングカードは各メンバーの絵柄12種がランダムで封入されており、アプリ「MOING(モーイング)」を使用するとメンバーからの特別映像を見ることができる仕様になっている。IZ*ONEのコンサートフィルム『EYES ON ME:THE MOVIE』は8月7日より全国公開。