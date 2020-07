人気グローバルグループ「IZ*ONE」の初映画『EYES ON ME : The Movie』が、8月7日より全国公開されることが決定した。

「IZ*ONE」は日本・韓国合同の12人組グループ。本作は、彼女たちの初となるアジアコンサートツアー「EYES ON ME」(2019年6月開催)の、最初の開催地である韓国公演の模様を中心に、ライブやバックステージでのメンバーの様子などを映し出す。2019年11月に公開が予定されていたが延期となり、今年6月より日本に先駆け韓国で公開スタート。そしてついに、8月7日より日本で公開される。2Dの上映のほか、臨場感が楽しめる体験型シアター4DXや、3面スクリーンで没入感が得られるScreenX、さらにこの2つの体験型シアターが融合された 4DX SCREEN でも上映される。

また、『EYES ON ME : The Movie』トレーディングカード付きムビチケカードの販売が7月11日正午よりチケットぴあにて開始される。特典のトレーディングカードは各メンバーの絵柄12種がランダムで封入されており、アプリ「MOING(モーイング)」を使用すると特別映像を観ることができる仕様になっている。

さらに、今回の日本公開決定を祝って、「IZ*ONE」メンバーのコメント映像と、日本語字幕版予告編も公開になった。(編集部・小山美咲)