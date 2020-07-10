LAVIE Note Standard　NS600/RAB

写真拡大

　「BCNランキング」2020年6月29日から7月5日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　LAVIE Note Standard カームホワイト

NS600/RAW（NEC）

2位　LAVIE Note Standard カームホワイト

NS150/NAW（NEC）

3位　LAVIE Note Standard カームブラック

NS600/RAB（NEC）

4位　FMV LIFEBOOK AH ブライトブラック

FMVA53D3B（富士通）

5位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ

MWTJ2J/A（アップル）

6位　FMV LIFEBOOK UH90/D2

FMVU90D2B（富士通）

7位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル ゴールド

MWTL2J/A（アップル）

8位　dynabook T6

P1T6MPEG（Dynabook）

9位　MacBook Pro Touch Bar搭載 Retinaディスプレイモデル スペースグレイ

MXK32J/A（アップル）

10位　LAVIE Note Standard カームレッド

NS600/RAR（NEC）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。