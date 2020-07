クリフハンガーが奏功？歴史アクションドラマ『ラスト・キングダム』がシーズン5へ更新！

歴史アクションドラマ『ラスト・キングダム』がシーズン5へ更新されたことが明らかとなった。米Varietyが報じている。

英作家バーナード・コーンウェルによるベストセラーシリーズ「The Saxon Stories(原題)」を下敷きにした本作の舞台は9世紀のイギリス。サクソン人として生まれながらヴァイキングのデーン人として育てられたウートレッドが、二つの家族と祖国の狭間で数奇な運命を生き抜いていく姿が、壮大なイギリスの自然を背景に激しいアクション満載で描かれる。ラストがクリフハンガーで終わっていたシーズン4はNetflixにて4月26日より配信されていた。

2004年から続いている原作シリーズは、今年10月に出版予定の13作目「War Lord(原題)」で完結予定。ドラマ版のシーズン5は全10話となり、同シリーズの9作目「Warriors of the Storm(原題)」と10作目「The Flame Bearer(原題)」を元にするという。シーズン4の全10話のうち6話で脚本を担当したマーサ・ヒラーが新シーズンの脚本を担当する。

シーズン5の公式概要は以下の通り。「ウートレッドは、彼の運命がベバンバーグ(ノーザンブリア王国)にとどまらず、英国の未来と密接に結びついていることに気づく。エドワード王の長男アゼルスタンを戦士として訓練したことで、ウートレッドの野望はより高い目的を持つようになるだろう。しかし、自身の運命を全うするためにウートレッドは最大の敵に立ち向かい、最も大きな損失を味わうことになる」と紹介されている。

It's so good to know we're good to go. All aboard the party bus! July 7, 2020