(写真まだ）【検索ランキング】女性主人公ドラマが上位独占！ オスカー女優主演の新作が1位

海外ドラマNAVIでは、新作ドラマや人気ドラマなど、たくさんの海外ドラマの作品情報やレビューを日々掲載している。新作や新シーズンなど毎日更新されている作品データベースを活用して、是非あなたのお気に入りのドラマ探しに役立ててみて欲しい。6月に本サイトで最も検索された10作品は以下の通り。みんなが今注目している海外ドラマを早速チェックしてみよう!



先月の海外ドラマNAVI作品データベースで、最も検索された作品は以下の10作品。

1.『リアリティZ』(Netflixにて配信中)

5月22日(木)よりAmazon Prime Videoにて独占配信開始となった『リトル・ファイアー 〜彼女たちの秘密』は、オスカー女優のリース・ウィザースプーン(『ビッグ・リトル・ライズ』)と、『スキャンダル 託された秘密』で主演を務めたケリー・ワシントンという2大女優が製作総指揮&主演を務めるサスペンスドラマ。2位以下にダブルスコアをつけて首位を獲得し、注目度の高さが伺える結果となった。

2位は、やんちゃな双子を抱え、離婚協議中の刑事ローラ・ダイヤモンドがNYの街を、事件解決に、幼稚園探しにと奔走する痛快ミステリー『ロック・アップ/スペイン 女子刑務所』がつけた。

そして4位は政治家として、母として、妻として活躍する女性国務長官の姿を描く『マダム・セクレタリー』、5位はトップモデルを目指す16歳の主人公エンジェルの秘密の関係を描くブラジル発の『エンジェルズ・シークレット』と、女性の活躍に焦点をあてたドラマが上位を独占する結果に。

6位以下もその傾向は変わらず、力強くて、カッコいい女性が活躍するドラマが6月は注目を集めていたことがわかるランキングとなった。(海外ドラマNAVI)

※配信・放送情報は2020年7月時点の情報です

