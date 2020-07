『LUCIFER／ルシファー』ファイナルシーズンに、あのキャラクターが舞い戻る

地獄の支配者であることに飽きてロサンゼルスに舞い降りた悪魔ルシファーが、女刑事とタッグを組んで事件を解決していく人気ドラマ『LUCIFER/ルシファー』。更新されたシーズン6で幕を閉じることが決定した本作に、あのキャラクターが登場することが確定した。米Comicbook.comが報じている。



シーズン1〜4にわたり、主人公ルシファーの兄弟で、勝手に地獄の統治を辞めたルシファーを連れ戻そうとしていたアメナディエル役のD・B・ウッドサイドが、Twitterでファイナルシーズンに戻って来ることを発表した。

Happy to announce that I will be returning to Lucifer for season 6. Additionally, I will be directing an episode for our final season. This is a beautiful cast. We stand by each other. We fight for one another.



So... let's get to work. @LuciferNetflix