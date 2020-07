『The Boys』ビリー・ブッチャーのショートフィルムが配信へ！

欲と名声に取りつかれて堕落しきったスーパーヒーローたちを普通の人間たちが成敗するAmazonの異色ドラマ『The Boys ザ・ボーイズ』。シーズン2の配信に合わせて、ビリー・ブッチャー(カール・アーバン)のショートフィルムがリリースされることが明らかになった。米Comic bookなどが報じている。(※本記事は『The Boys』シーズン1のネタばれを含むのでご注意ください)

本作は、巨大企業ヴォート社に雇われた7人のスーパーヒーローで構成されるスター集団、"セブン"の一人に恋人を殺されたヒューイ(ジャック・クエイド)が、元FBI捜査官のビリー・ブッチャーとともに自警団"ザ・ボーイズ"を結成し、落ちぶれたスーパーヒーローたちを成敗していくという痛快作。

昨年の夏にAmazonでシーズン1が配信されると直後から大ヒットし、最も視聴されたAmazonオリジナルドラマとなった。そして、待望のシーズン2が9月4日(金)より配信されることが先日発表された。

そんななか、ショーランナーのエリック・クリプキが米Colliderのインタビューで、ビリー・ブッチャーを中心とした『The Boys』のショートフィルムをシーズン2の配信後にリリースすることを明らかに。

シーズン1の最終回で、ブッチャーはついにホームランダー(アントニー・スター)と対決。彼の妻ベッカ(シャンテル・ヴァンサンテン)は、セブンのリーダーであるホームランダーに強姦されたのち殺されたと考えられていたが、実は生きており、ホームランダーとの間にできた超人的な子どもを育てていたことが判明していた。

クリプキは「シーズン2が始まると、ブッチャーは行方不明になります。第2話では彼の行き先とその先で何をしていたのかを描く予定で撮影もしました。しかし、それは物語のテンポを遅くしたのです。なので、ドラマではカットし、その素材を使って『Butcher』というショートフィルムを製作しました」と経緯を述べた。

シーズン2では、『easy イージー』のアヤ・キャッシュが演じるセブンの新メンバー、ストームフロントが新たに登場する。ストームフロントは原作コミックでは男性だったため、ドラマ版は違うキャラクターのように見えるが、ヴォート社の現状を一変させる。彼女の復讐心は"ザ・ボーイズ"に新たな脅威をもたらす可能性が高い。

