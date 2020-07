スクウェア・エニックス制作のゲーム『すばらしきこのせかい』のアニメ化作品『すばらしきこのせかい The Animation』が2021年に放送されることが決定し、キャラクタービジュアル、PV、スタッフ、キャスト情報が一挙公開された。原作は、スクウェア・エニックスのトップクリエイター陣が手掛けた人気アクションRPG。国内のみならず欧米でも多くのファンを生み、5月末に開催された「Anime Expo Lite」でアートワークを添えたアニメリリースが発表された際に、ツイッターで英語タイトル『The World Ends with You』を略した「#TWEWY」が全米でトレンド入りするなど大きな反響を呼んだ。シブヤのスクランブル交差点で目を覚ました主人公・ネク。そこは現実のシブヤと重なる別次元“UG(アンダーグラウンド)”だった。そこで7日間の「死神のゲーム」の参加者にされていたネクは、同じゲームの参加者である少女・シキと出会い、パートナーとして契約。理不尽に課せられるミッションや襲いかかるバケモノ“ノイズ”に立ち向かいながら、「死神のゲーム」と自分の記憶に隠された真相に迫っていく。果たして、彼らは生き残ることができるのか。キャラクターデザインを原作ゲームのクリエイティブプロデューサーでもある野村哲也、音楽を石元丈晴が担当。ゲーム制作陣の全面協力のもと、監督の市川量也、シリーズ構成の後藤みどりらアニメならではの『すばらしきこのせかい』の物語を描き出す。アニメーション制作はDOMERICAとSHIN‐EI ANIMATION。メインキャストとして、ネク役を内山昂輝、シキ役を鉢嶺杏奈、ビイト役を木村昴、ライム役を竹達彩奈、ヨシュア役を木村良平が担当する。解禁されたティザーPVは、渋谷のスクランブル交差点で目覚めた主人公ネクと、ネクを取り巻く主要キャラクター、そしてシブヤの街を舞台に「死神のゲーム」参加者たちの姿が映し出されている。アニメ『すばらしきこのせかい The Animation』は2021年放送。