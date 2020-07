「アイアンマン」作家×ブラッド・ピット製作会社、Amazonで新作アメコミドラマを製作！

マーベルの人気コミックス「アイアンマン」のライター、クリストファー・キャントウェルが、米Amazonでアメコミのドラマ版となる『Paper Girl(原題)』を手掛けることが明らかとなった。米Comicbookなどが報じている。

キャントウェルが、自身のTwitterに『Paper Girl』の脚本の画像を投稿し、「いつも私は脚本家ルームにメガネを置き忘れてしまうから、ついに首にかけるために紐を手に入れたんだ。すごくジジ臭いのはわかってるけど、共同ショーランナーだからいいよね。素晴らしき脚本家ステファニー・フォルモスとロジャースと一緒に製作する、BKVコミックスを下敷きにした新しいTVシリーズだ」と言葉を添えている。

I'm always misplacing my glasses in the writers room, so I finally got a string to wear them around my neck.



Very "old man" I know, but I can get away with it as a co-showrunner (of a new TV series with Rogers and brilliant writer Steph Folsom, based on a stellar BKV comic). pic.twitter.com/nXTPRwfnul