「ドラえもん映画祭2020 アンコール上映」が7月25日から8月6日まで神保町シアター(東京・神保町)にて開催されることが明らかになった。

今年、2月1日から3月5日までの予定で開催されていた「ドラえもん映画祭2020」は、3月3日から5日までの期間が新型コロナウイルス感染拡大の影響により上映中止となっていた。今回、振替上映についての多数の問い合わせや要望を受け、上映できなかった作品を中心に15作品のアンコール上映が行われることが決定。2010年以前の公開作品は、35ミリフィルムで上映される予定となっている。

1970年から連載がスタートし、連載50周年を迎えた漫画「ドラえもん」。その劇場版となる「映画ドラえもん」シリーズは、1980年3月公開の第1作『映画ドラえもん のび太の恐竜』以来、多くの観客を魅了し続けてきた。8月7日公開の最新作『映画ドラえもん のび太の新恐竜』で40作目の節目を迎える。また、3DCGアニメ『STAND BY ME ドラえもん』のシリーズ第2弾となる『STAND BY ME ドラえもん2』も公開を控えている。(編集部・大内啓輔)

「ドラえもん映画祭2020 アンコール上映」は神保町シアターにて7月25日から8月6日(13日間)まで開催

「ドラえもん映画祭2020 アンコール上映」作品一覧(数字は公開年)

『映画ドラえもん のび太の恐竜』(1980)

『映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争』(1985)

『映画ドラえもん のび太と鉄人兵団』(1986)

『映画ドラえもん のび太のパラレル西遊記』(1988)

『映画ドラえもん のび太とアニマル惑星』(1990)

『映画ドラえもん のび太のドラビアンナイト』(1991)

『映画ドラえもん のび太とブリキの迷宮』(1993)

『映画ドラえもん のび太の宇宙漂流記』(1999)

『映画ドラえもん のび太の太陽王伝説』(2000)

『映画ドラえもん のび太と翼の勇者たち』(2001)

『映画ドラえもん のび太とロボット王国』(2002)

『映画ドラえもん のび太とふしぎ風使い』(2003)

『映画ドラえもん のび太のワンニャン時空伝』(2004)

『映画ドラえもん のび太の宝島』(2018)

『映画ドラえもん のび太の月面探査記』(2019)