『ゲーム・オブ・スローンズ』究極のアートブックが受注限定生産で発売！

8シーズンにわたり放送され、世界中で熱狂的なファンを生み出した大ヒットドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』。昨年惜しくも幕を閉じた本作の究極のアートブック「THE ART OF GAME OF THRONES」が受注限定生産で発売されることが決定した。

架空の大陸ウェスタロスで繰り広げられる壮大で衝撃的な物語と、緻密に描かれる世界観で、大ヒットした米HBOの『ゲーム・オブ・スローンズ』。アメリカTV界最大のイベントであるエミー賞では、4度も作品賞を受賞している。

今回発売される本書は、海外で発売された「THE ART OF GAME OF THRONES」を完全翻訳。第一章〜最終章までの制作に使用された数々のイラストやスケッチ、平面図や立体図、小道具などのデザインを本書初公開のアートとあわせて一挙に掲載されている。

B4変形の超大判&ハードカバー箔押しの豪華仕様で、重量はなんと3.4キロ! 全432ページという特大ボリュームで緻密なイラストを余すところなく紹介されている。

物語のディティールを細部まで感じられる究極のアートブックとなり、まさに『ゲーム・オブ・スローンズ』のビジュアル遺産となるべき一冊。大判の誌面で描かれる緻密なグラフィック群で、もう一度ウェスタロス大陸の戦いに思いを馳せよう!

THE ART OF GAME OF THRONES

■価格:8,909円+税

■発売日:2020年9月16日(水)数量限定・受注生産

■判型:B4変形 432ページ

■書籍紹介ページ

http://hobbyjapan.co.jp/books/book/b517394.html

(海外ドラマNAVI)

Photo:「THE ART OF GAME OF THRONES」(C)2019 by HOME BOX OFFICE, INC, All rights reserved.