¸ò¾Ä·èÎö¡ªÍò¤¬½Ð¤Ê¤¤¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ë¥¸¥ã¥Ë¥¿¥ìà´ó¤»½¸¤áá¤ÎÉÔ°Â
¡¡ËÖÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿Íò¤ÎÆâÊ¶¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î´ÇÈÄÈÖÁÈ¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡¡°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡×¤¬ËÜ»æ´ûÊó¤É¤ª¤ê£¸·î£²£²¡¢£²£³Æü¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ï£Ö£¶¤Î°æ¥Î¸¶²÷É§¡Ê£´£´¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á£µ¿Í¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¤¬¡¢Åö½é¡¢ÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤ÆÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Íò¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤Ê¤·¡£Íò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤¬¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×½Ð±é¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢Âç¥â¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÜ»æ¤ÏÊó¤¸¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÆü¥Æ¥ì¤È¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¸ò¾Ä¤Ï·èÎö¡¢µ¯ÍÑ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶²¤é¤¯»Ë¾åºÇ¼å¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¿Ø¤À¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÀ¼¤¬¶ÉÆâ¤«¤é¤âÏ³¤ìÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤À¡££¶Æü¤ÎÆ±¶É·Ï¡Ö¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡×¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë°æ¥Î¸¶¡¢Éû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò£Î£Å£×£Ó¤ÎÁýÅÄµ®µ×¡Ê£³£´¡Ë¤¬Ì³¤á¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Ë£Ë£é£ó¡½£Í£ù¡½£Æ£ô£²¤ÎËÌ»³¹¨¸÷¡Ê£³£´¡Ë¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º£×£Å£Ó£Ô¤Î½Å²¬Âçµ£¡Ê£²£·¡Ë¡¢£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¤Î´ßÍ¥ÂÀ¡Ê£²£´¡Ë¤Î·×£µ¿Í¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÇ¯Îð¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢´ó¤»½¸¤á¤Ë¶á¤¤¿ØÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£Æü¥Æ¥ì¾åÁØÉô¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄñ¹³¤·¤¿¤¬·ë¶É¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°°Æ¤ò¤Î¤à·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤Ï¶ÉÆâ´Ø·¸¼Ô¡£
¡¡º£²ó¤Î¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ï¤³¤Î¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¶î¤±°ú¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æü¥Æ¥ì¥µ¥¤¥É¤È¤·¤Æ¤Ï²¿¤È¤·¤Æ¤âµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢º£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç³èÆ°µÙ»ß¤ËÆþ¤ëÍò¤À¡£¤À¤¬¡¢Íò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æâ¤Ç°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜ»æ´ûÊó¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂç¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢£µ·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤â±ä´ü¤È¤Ê¤ê¡¢£¹·î°Ê¹ß¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Íò¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿´¶¼Õ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥á¥É¤¹¤é¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÂçÌîÃÒ¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÊú¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤à¤·¤í¡Ø£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤³¤½½Ð±é¤¹¤Ù¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ý¯°ææÆ¤ÈÁêÍÕ²íµª¡¢ÆóµÜÏÂÌé¤Î£³¿Í¡£¾¾ËÜ½á¤À¤±¤Ï¡¢ÂçÌî¤Ë¤âÝ¯°æÂ¦¤Ë¤â¤¯¤ß¤»¤º¡¢ÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¤³¤ÎÂÐÎ©¤ò¼ý¤á¤ÆÈÖÁÈ¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÆü¥Æ¥ì¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥µ¥¤¥É¤È¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬·èÎö¡£´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿Íò¤Î¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ï¸¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜÈÖ¤Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î£µ¿Í¤¬½êÂ°¤¹¤ë£Ö£¶¡¢£Ë£é£ó¡½£Í£ù¡½£Æ£ô£²¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º£×£Å£Ó£Ô¡¢£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¡×¤ÈÁ°½Ð¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡Æü¥Æ¥ì¥µ¥¤¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë»¿ÈÝ¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢¤ä¤ë¤È·èÃÇ¤·¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆÁ¸÷ÏÂÉ×¡¢ËñÂÀ°ì¡¢¿åËÎËãÈþ¤é¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥×¥é¥¹¤¹¤ë·Á¤ÇÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼ÏÈ¤ËÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¢ºä¾åÇ¦¡¢¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤é¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ËÃæµïÀµ¹¤ÎÌ¾Á°¤¬ÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤Æµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÈÖÀë¤ò·ó¤Í¤Æ¡¢´ü´Ö¤òÃÖ¤¤¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÆü¥Æ¥ì´Ø·¸¼Ô¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢º£Ç¯¤âÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç³«ºÅ¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂç¤òËÉ¤°¤¿¤áÌµ´ÑµÒ¤Ç¹Ô¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ©ºî¸½¾ì¤Ç¤ÏÈáÌÄ¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥±¥¢¤ò¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏËÜÈÖÅöÆü¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤Ë¥Õ¥§¡¼¥¹¥¬¡¼¥É¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ò¥¸¤Þ¤ÇÊ¤¤¦Ä¹¤¤¼êÂÞ¤ÎÃåÍÑ¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£ÎãÇ¯ÄÌ¤ê¡¢¿¿²Æ¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï£³»þ´Ö¸òÂåÀ©¤¬¼è¤é¤ì¤ë¡£Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ë¤Ï°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤é¤«¤é¤Ê¤ë£¸¥Á¡¼¥à¤¬ÊÔÀ®¤µ¤ì¡¢£´£¸»þ´ÖÂÖÀª¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä½Ð±é¼Ô¤ò¸«¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡ÙÍí¤ß¤Î¥í¥±¤Ë½Ð¤ëºÝ¤Ï»öÁ°¿½ÀÁ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢¿Í¿ô¤ä¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÎÂÐ±þºö¤Ê¤É¤ò»öºÙ¤«¤ËµºÜ¤·¤¿¥·¡¼¥È¤òÄó½Ð¤·¡¢¾µÇ§¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¥í¥±¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤³¤Þ¤Çµ¤¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Û¤ÉÄ¥¤êµÍ¤á¤¿¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Î¤«¡Ä¡£