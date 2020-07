宮脇咲良らが所属する日本・韓国合同の12人組グローバルグループ・IZ*ONEが、本日7月6日21時放送の『CDTVライブ!ライブ!スペシャル』(TBS系)に登場し、同番組のために韓国で撮影した新曲「幻想童話(Secret Story of the Swan)」日本語バージョンを初披露する。“アーティスト自身が作り上げるステージをまるごと生中継する”というコンセプトの音楽番組『CDTVライブ!ライブ!』。21時から2時間スペシャルの生放送で送る今回は、<今夜大発表!上半期ヒット曲ランキングBEST10>と称して、2020年上半期のヒットソングを『CDTVライブ!ライブ!』独自のランキングで発表。Official髭男dism、King Gnu、乃木坂46、SixTONES、Snow Man、AKB48、日向坂46、LiSAなどのヒット曲のほか、BEST50に入った楽曲も発表される予定だ。スタジオでは、上半期BEST50にランクインした曲の中から、家入レオが22週連続ランクインした名曲「未完成」を、Novelbrightが「Walking with you」を披露。さらに、全国各地のさまざまな場所から届ける<出張ライブ!ライブ!>では、とある場所にある幻想的な七夕天の川ステージより、森山直太朗が「愛し君へ」を生中継で歌唱する。そのほか、スペシャルゲストとしてデビュー20周年を迎えた鬼束ちひろが登場し、名曲「眩暈」を披露。今注目のアーティストを一足早く紹介する<ゲキオシ>のコーナーでは、オーディション番組『The X FACTOR UK 2018』でウェンブリー・アリーナの3000人の観客からスタンディングオベーションを受け注目を集め、今年5月にメジャーデビューした遥海がビヨンセの名曲「Listen」と、デビュー曲「Pride」の2曲をパフォーマンス。そして、IZ*ONEが『CDTVライブ!ライブ!』のために韓国で撮影した、新曲「幻想童話(Secret Story of the Swan)」の日本語バージョンが初披露される。『CDTVライブ!ライブ!スペシャル』はTBS系にて本日7月6日21時放送。