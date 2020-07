【6月ニュースランキング】『ウォーキング・デッド』は3位、『プリズン・ブレイク』が2位...では1位は？

コロナ禍による外出自粛が徐々に緩和されているとはいえ、外食や外出、旅行などを自由に楽しむにはまだ時間がかかりそう。6月の海外ドラマ関連で見逃していたニュースはありませんか? 嬉しいニュースや、驚きの報道、インタビュー記事などをチェックして海外ドラマライフを充実させましょう! 先月最もアクセス数の多かったニュースをランキング形式でお届けします。トップ10をふり返りながら注目の話題をおさらいしてみませんか。

先月の海外ドラマNAVIに掲載されたニュース・コラム・取材レポートの中で、最も読まれたのは以下の10本。

1.またもや『グッド・ファイト』からメインキャストが降板!

シーズン4の国内配信を待ち望んでいるなか、何とシーズン4最後にあの人気メインキャスト降板の衝撃ニュースが飛び込んできました。

2.『プリズン・ブレイク』シーズン6についてあのキャストがコメント!

2005年から2009年にかけて4シーズンが放送された後、2017年にシーズン5が製作された大人気シリーズ。ファン待望のシーズン6についてあの人がコメントを。

3.『ウォーキング・デッド』シーズン10最終話に、ついにあのキャラクターが帰還!

パンデミックの影響で、予定よりも早めにシーズン最終話でのカムバックが決まった人気キャストのビジュアルが公開されました。

4.シャーロック・ホームズに新たな相棒!あの殺人鬼を追う新シリーズが誕生

5.シリーズ通算300話!歴史も垣間見える『クリミナル・マインド』シーズン14がスーパー!ドラマTV放送スタート

6.Amazon新作ドラマ『アップロード』が早くもシーズン2へ更新!キャストが新シーズンに望むこと

7.【今週スタートの海外ドラマ】3作品がファイナルシーズンへ

8.米国で過熱する暴動でハリウッド俳優たちも逮捕&暴行される!

9.『ホームランド』ついに最終話!キャリー・マティソン役がシリーズを振り返る「キャリーは永遠に不滅

10.山Pだけじゃない!人気海外ドラマで活躍する日本人俳優6人+番外編

今月はどんなドラマや俳優に新たに出会えるか、どうぞお楽しみに!(海外ドラマNAVI)

Photo:『The Good Fight/ザ・グッド・ファイト』© 2020 CBS Interactive./『プリズン・ブレイク』(c) 2017 Fox and its related entities. All rights reserved./『ウォーキング・デッド』 © Jackson Lee Davis/AMC