THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの吉野北人が初主演する映画『私がモテてどうすんだ』より、吉野が出演していた『HiGH&LOW』シリーズを彷彿とさせる雰囲気で幕を開ける、吉野にフォーカスした特別映像が解禁された。本作は、累計発行部数300万部突破でアニメ化もされた、ぢゅん子による同名の人気コミックを実写映画化したラブコメディー。BL大好き妄想ヲタク女子が、ある出来事をきっかけに4人のスーパーイケメンDK(男子高生)にモテまくるさまを、笑いあり、歌あり、踊りありでコミカルに描く。出演は、スーパーイケメン4人組役を、主演の吉野(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)に加え、神尾楓珠、伊藤あさひ、奥野壮(男劇団 青山表参道X)が演じ、ヒロインに二人一役でE‐girlsの山口乃々華と富田望生が扮する。自分の恋よりもイケメン同士が恋する妄想に夢中な花依(富田)は、大好きなアニメキャラが死んだショックで1週間も寝込んでしまったら激ヤセし、超絶美少女(山口)となる。そして、同じ学校のイケメンたち―六見先輩(吉野)、五十嵐くん(神尾)、七島くん(伊藤)、四ノ宮くん(奥野)は、そんな花依を好きになってしまう。恋愛興味ナシなのにモテまくるが、ついつい彼らをBL目線で見て妄想してしまう花依。「イケメン同士のカップリングが好きなのに、私がモテてどうすんだ〜!」と悩む花依が出す、想定外の答えとは!?特別映像は、これまでのキュートでコメディタッチの本作『私モテ』の映像とは打って変わり、冒頭から並々ならぬ緊張感を醸し、まるでこれから学生同士の一大抗争劇でも描き出すかのような、『HiGH&LOW』シリーズをも彷彿とさせる壮大なオープニングではじまる。しかし一転、「好きだよ」というセリフを口にする吉野の姿が登場。そこからは、吉野や富田、山口の姿や、さらにスーパーイケメン4人組の神尾、伊藤、奥野が次々に映し出される。そして後半も、吉野のさまざまな表情が堪能できる場面が多数登場。ラストは、再び吉野の甘い声で「待ってるから」と悶絶必至の胸キュンセリフで締めくくられ、ますます公開が待ち遠しくなる特別映像となっている。映画『私がモテてどうすんだ』は7月10日より全国公開。