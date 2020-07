ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(以下、USJ)に、映画『STAND BY ME ドラえもん2』とコラボレーションしたライドアトラクションが8月4日から2021年1月6日まで期間限定でオープンすることが決定した。

現在、USJでは『映画ドラえもん のび太の新恐竜』(8月7日公開)の公開を記念して、ドラえもんが登場する特別なグリーティングがパーク内「ジュラシック・パーク」で行われている(7月22日まで)。これに続くコラボ第2弾として開催される『STAND BY ME ドラえもん2』XRライドは、USJ史上初めての「ドラえもん」のライドアトラクションとなる。

今回のXRライドでは、山崎貴と八木竜一の両監督をはじめとする映画製作陣による完全監修のもと、大人になったのび太と静香ちゃんの結婚式を見学するため、未来へのタイムツアーに参加するという映画本編につながるオリジナルストーリーが展開。ゲストはタイムマシンを奪った大人のび太を追いかけ、恐竜が登場する白亜紀から未来都市まで、時空を超えた大冒険を繰り広げることになる。視覚や聴覚、ライドによる風や重力など、さまざまな感覚でアトラクションを体験できる。

『STAND BY ME ドラえもん2』は、3DCGアニメ『STAND BY ME ドラえもん』のシリーズ第2弾。原作コミックのエピソード「おばあちゃんのおもいで」をもとに、タイムマシンで過去に戻ったのび太と亡くなった祖母の再会が描かれる。公開日は当初の8月7日から延期されており、新たな公開日について決定し次第、映画の公式サイトにて発表される予定となっている。(編集部・大内啓輔)