【今週スタートの海外ドラマ】シリーズ通算250話到達『NCIS：LA』最新シーズンなど

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週(7月6日〜)は、ほぼ毎日、新作&新シーズンが放送・配信スタート! 待望の『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』シーズン11や、映画『アントマン&ワスプ』や『レディ・プレイヤー1』で強い印象を残したハナ・ジョン=カーメンが主演を務めるSFアクションドラマ、J・J・エイブラムスが手掛ける新作ドラマなどお見逃しなく!

7月6日(月)から7月12日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

7月6日(月)

■23:00〜(WOWOWプライム)

『キリング・イヴ/Killing Eve』のクリエイター、フィービー・ウォーラー=ブリッジが製作総指揮・脚本・主演を務め、ゴールデン・グローブ賞やエミー賞で作品賞に輝いたブラックコメディのシーズン1と2を一挙放送!





■『KILLJOYS/銀河の賞金ハンター』シーズン4(Hulu)

『オーファン・ブラック 暴走遺伝子』のプロデューサーが手掛け、映画『アントマン&ワスプ』や『レディ・プレイヤー1』など大ヒット作に出演する今注目の女優ハナ・ジョン=カーメンが主演を務めるSFアクションドラマ。新シーズンでは、新たな敵"レディー"を倒すため、ダッチとアニーラが手を組み、プラズマ・スペースに入った二人。だが、そこで死んだはずのある人物と出会う。

7月7日(火)

■23:00〜『キリング・イヴ/Killing Eve』シーズン3(WOWOWプライム)

美しく冷酷な暗殺者と優秀な捜査官とのスリリングな攻防をスタイリッシュかつユーモラスに描いたノンストップサスペンス。シーズン3ではヴィラネル(ジョディ・カマー)はスペインの空港で出会った女性と結婚式を挙げていたが、そこへダーシャという老女が現われ、結婚式は台無しになる。ダーシャからトゥエルヴに復帰するよう言われたヴィラネルはある条件を出す。一方、イヴ(サンドラ・オー)はMI6を辞め、ロンドン郊外のレストランで働く地味な生活を送っていた...。

7月8日(水)

■『ステートレス −彷徨の行方−』(Netfix)

『CHUCK/チャック』のイヴォンヌ・ストラホフスキーと、『ホビット』シリーズのケイト・ブランシェットが共演。オーストラリアの荒涼な大地にたたずむ移民拘留施設に居合わせた男女4人の運命とその交錯を描く。

7月9日(木)

■22:00〜『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』シーズン11(FOXチャンネル)

シリーズ通算250話目を迎える最新シーズンが日本初放送。カレンとサムはハーモン海軍大佐と協力し、スパイを無事捕まえることに成功。ヘッティはサラ・マッケンジーに協力を求め、中東でのミサイル攻撃を無力化しようとする。そんな中、ケンジーとディークスはISISの攻撃を受け、イラクのモバイルCIAユニットに閉じ込められてしまう。





■23:00〜『プロット・アゲンスト・アメリカ』(スターチャンネル)

もし第二次世界大戦中の1940年大統領選で、親ヒトラー派が大統領になっていたら...という設定のもと、あるユダヤ人家族の視点から急変するアメリカを描いた歴史改変ドラマ。





■『ラスト・プロテクター』シーズン4(Netfix)

トルコ発の人気ファンタジードラマ。イスタンブールの若者ハカンは、ある日、古代の特別な胴着を受け取ったことで、邪悪な不死者から町を救う守護者として立ち上がる。

7月10日(火)

■22:00〜『グッド・ワイフ』シーズン1(FOXチャンネル)

2009年から7シーズンにわたり放送され、『ER 緊急救命室』で知られるジュリアナ・マルグリースが主演するリーガル・サスペンスドラマ。エミー賞ドラマ・シリーズ部門で主演女優賞2度受賞(ジュリアナ)、助演女優賞(アーチー・パンジャビ)など数々の賞を受賞。





■(Netfix)

ベルギー発のミステリースリラー。親友と幼い我が子の殺害容疑をかけられたのは、誰からも慕われる女校長。彼女は、本当に冷酷な殺人を犯したのか? 陪審員として選ばれた12人の男女が、それぞれ人生の苦悩を抱えつつ、世紀の裁判に向き合う。





■『リトルヴォイス』(Apple TV+)

J・J・エイブラムスが手掛け、グラミー賞ノミネート歴を持つサラ・バレリスのオリジナル楽曲に乗せて描かれるヒューマンドラマ。才能あふれるシンガーソングライターのベス・キングは、挫折や恋愛、家族の問題などを抱えながらも夢を叶えるために奮闘する。

7月11日(土)

■16:00〜『ミステリー in パラダイス』シーズン9(AXNミステリー)

フランスのカリブ海に浮かぶ"パラダイス"ことセント・マリー島を舞台に、英国から赴任してきた刑事が地元の捜査官たちと一緒に数々の難事件を解決していく犯罪捜査ドラマ。新シーズンではついに3度目の主役交代。シーズン途中まではシーズン6からチームを引っ張ってきたジャック・ムーニー刑事が主役を務めるが、途中で新しい刑事がやってくる。



