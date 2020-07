家でも仕事のことが頭から離れない

「会社が自宅を侵食してくる」

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐべく、「テレワーク」が推奨されるなか、SNSでこうした書き込みを目にする機会があった。

テレワークによって満員電車で通勤せずにすみ、「三密」を避けられるのはありがたい(テレワークを認めようとしない会社もあるのだから)。しかし「在宅」で「勤務」となると、プライベートな空間に仕事が割り込んでくることになる。私生活と労働の線引きがあいまいになってしまい、自分の家にいるのにいつも仕事のことが頭の中から消えず、ストレスがたまっていく――この書き込みは、そうした苦しみのあらわれと言えるだろう。

ブルームバーグに掲載されているWorking From Homeという特集の副題は、まさにこのような気分を的確に言い表している。

「生産性、そして正気を保つための究極のガイド」(The ultimate guide to staying productive -- and sane)

5月25日に緊急事態宣言が全面解除されたため、通勤の人出はかなり戻っているが、テレワークは今後も増えていく可能性が高い。日本とはかなり状況が異なるものの、5月上旬の時点でフェイスブックやグーグルといったテック系企業は、在宅勤務の態勢を年末まで延長することを決定し、さらにフェイスブックは在宅勤務を前提とする採用を7月から開始する*1。日本でも、これを機にオフィスをなくしてしまう企業が現れている*2。

〔PHOTO〕iStock

他方で、人と人の接触を可能な限り減らさなければならないというコロナ禍の異常な状況において、医療従事者とともに、運送やスーパーマーケットの現場などで働く人たちが「エッセンシャル・ワーカー」としてクローズアップされた。わたしたちの生活を、この社会を、ほんとうに支えているのは、彼らなのだ。

この賛辞は、しかしどこか白々しく響いてしまう。明らかに感染のリスクを冒さざるを得ない仕事にもかかわらず、その多くは低賃金で、雇用形態も不安定なことが多い。アメリカに500以上あるアマゾンの倉庫のうち50で新型コロナの感染者が見つかり、死者も出る中で、感染対策の不十分さを訴えるストライキを主導した従業員は解雇されてしまった。

アマゾンの副社長のティム・ブレイはこの解雇に抗議して辞任し、こう述べている。「これはアマゾンだけのことじゃない、これが21世紀の資本主義のやり方なんだ」*3。

一方にテレワークによって生活を侵食されると感じる人々がおり、他方に「エッセンシャルワーク」であるにもかかわらず不安定な状況におかれている人々がいる。

これが「21世紀の資本主義」の問題だとすれば、それは2020年に突然出現したわけでもあるまい。労働をめぐるこれらの問題は、20世紀の終盤から次第に形成されてきた資本主義の傾向が、新型コロナのパンデミックによって加速され凝縮されて現れたものなのだ。

それは、どんな資本主義なのか。

〔PHOTO〕iStock

「認知資本主義」とは何か

現代の資本主義を特徴づけるのは、「非物質的なもの」への投資だ――ここ数年、このような議論が目立つようになってきた。「非物質的なもの」を、無形資産と言い換えてもよい。知識、社会関係、ブランド価値、人的資本、組織能力などがそれにあたる*4。

1990年代に少しずつ姿を見せはじめたこの現代の資本主義の傾向は、「認知資本主義」と呼ばれることがある。これは、イタリア・フランスの研究者たち(Y. ムーリエ・ブータン、A. フマガッリ、M. ラッツァラート、C. マラッツィほか)のグループによって導入された用語である。

なぜ「認知」なのだろうか。無形資産に強く依拠する価値生産においては、認知的な能力・過程の動員が焦点となるからである。たとえば、データは新しい石油だと言われ、その重要性が喧伝されているが、じっさい各々の企業はどんなデータが必要か(「ビッグ」データ? 質的なデータ?)、どんな方法で調査し分析すべきか、などを判断する知識や能力が必要だろう。

その分析や、それらにもとづくプロジェクトをおこなうには、部署や企業の枠を超えてコミュニケーションし、ネットワークを形成しなければならない。おまけに、プロジェクトの成否を左右するかもしれないプレゼンでは、その場にいる人々の感情にはたらきかけ、その気にさせるパフォーマンスをやってのけなければならない。

近年、認知的能力と非認知的能力の区別を重視する論調も見られるが、ここではむしろその両者を含むものとして「認知」という語を理解するほうがよい。それは労働のあり方において際立って現れているのだが、この点は後でふれよう。

先ほど述べたように、現代資本主義のこのような特徴は突然できあがったものではない。脱工業化や情報化といった指摘はむしろ古典的とさえ言ってよいし、さんざんくり返される「イノベーション!」のかけ声を思えば、知識への投資が重要なのはわかりきったことであるはずだ。

認知資本主義論の強みがあるとすれば、それは、目まぐるしく入れ替わっていく最新トレンドのキーワードではなく、資本主義の根底にある構造的な変化という視角にもとづいている点であろう。かつ、その変化は、テクノロジーの連続的な発展だけで語れるものではない。

では20世紀後半からの資本主義の歴史は、どう展開してきたのか。この歴史を知ることは、私たちがいま立っている場所を正確に知る上で大いに役に立つ。

1960年代に起きた大きな転換

第2次世界大戦後の世界には、冷戦という構図が重くのしかかっていたわけだが、それは西側諸国が著しい経済成長を遂げた時代でもあった。この1950〜1970年頃の資本主義は、フランスの経済学者のグループであるレギュラシオン学派によって、「フォーディズム」と名づけられた。

T型フォードが生産された工場(1907年)〔PHOTO〕Gettyimages

それは、かつてのフォード社を典型とするような耐久消費財の大量生産システムと、賃金上昇が可能にした大量消費によって成り立つ、19世紀の資本主義とは異なる好循環のパターンであったといえる。しかしこの“資本主義の黄金時代”は、市場の飽和やアメリカの凋落などの要因が組み合わさって、1960年代末から行き詰まっていく

1960〜1970年代は、ヴェトナム反戦運動、公民権運動、第二波フェミニズム、学生運動、パリ5月革命、「プラハの春」、カウンターカルチャーの高揚…といった、荒っぽくいえば社会的・政治的・文化的な激動が世界システムを大きく揺さぶった時期であり、経済システムの危機もそれらと一体のものと捉えてよいだろう。

認知資本主義論に強い影響を与えている哲学者のA.ネグリたちは、ここに旧来の労働者階級とは異なる主体性のほとばしりを見るべきだという。フォーディズムの大量生産システムは、大規模な機械化と、労働過程の徹底的な細分化と単純化にもとづく分業体制(テイラー主義)を土台とするものだった。だが、そんな決まりきった仕事、賃金労働の耐え難さから、1960年代後半から現場ではサボタージュや山猫スト(組合の承認を受けることなく行われるスト)が多発するようになっていたのだ。

この時期、たんなる景気後退というよりも、いわば社会経済システムの大きな転換が起きつつあった、とみなすことができる。いわゆるポストフォーディズムの状況である。そしてチリのクーデターを皮切りに、1980年代から英・米を震源地とした新自由主義による社会権への攻撃(労働組合への圧迫、福祉の切り捨て、規制緩和)がはじまる。

そんな中、かのバブル崩壊以前の日本が一時的に注目されたのは、フォーディズムとは異なる日本企業の労働編成がいわゆるリーン型生産のモデル(「トヨタ生産方式」に代表される、生産プロセスの徹底的な合理化を進める方式)として発見されたこととともに、欧米の停滞で生じた間隙をたまたま占めることができたという事情を反映していたのだろう。

かくして1990年代、冷戦の終結や情報通信技術の一般化といった背景のもと、ついに新たな資本主義が、すなわち認知資本主義が徐々に姿を見せはじめた。当初それは「ニューエコノミー」という名のバブルでしかなかったのだが、その後、世界経済の構図は激変することになる。この時代の流れに対する日本のエスタブリッシュメントの反応は視野狭窄なものと言わざるを得ず、世界の生産の中心たるアジアにおける地位の低下はごまかしようもない。

フレキシビリティが重視される労働へ

この資本主義の構造的変化の主要な側面といえるのが、労働の変容である。これこそまさに冒頭で述べたテレワークとエッセンシャルワーク、両者の問題を引き起こしている変化だ。

経済学者のC. マラッツィの言い回しを借りるならば、「変貌を遂げた価値増殖プロセスは、もはや価値の抽出が財・サービス生産という委託地に限定されているとは見なさず、工場の鉄柵を越えて拡大」する(会社が自宅を侵食してくる!)。これは現代の労働、すなわち非物質的労働のあり方をそのまま指し示している。ある意味で、フォーディズム的な労働への反抗に新たな資本主義は適応し、それを吸収したのである。

労働過程は、情報や知識のやりとりと加工、人間関係の形成、感情のはたらきかけなど、コミュニケーションが主となる。また労働の性質においても雇用形態においても、フレキシビリティがとりわけ重視される。固定しない仕事内容、状況変化への素早い対応、そして雇用の不安定化・多様化・断片化である。

ブルーカラーからホワイトカラーへの単純なシフトがここで想定されているわけではない。「グレーカラー」とも呼ばれるような、ブルーとホワイトの中間ともいうべきタイプの労働(運輸、販売、あるいは現場の技術職など)が想起されるだろう。非物質的労働という概念の特徴は、これが特定の産業や職種の増大を意味するのではなく、それらの区分を超えた全般的な変容を捉えようとする点にある。それは、コンビニのバイトからコンサルまでを貫いて見出される傾向なのである。

〔PHOTO〕iStock

機械のリズムに従って働くフォードの工場とは異なり、営業や企画や接客においては能動性・主体性が重要となる。そしてこのような広義の認知的活動が労働の中心になるにつれて、労働が特定の場所に固定される必要性は薄くなるだろう。

一般的にいえば、労働時間と生活時間の区別、労働と人格の区別が、あやふやになっていく。アダム・スミスが称揚しテイラーが徹底した細分化のシステムではなく、情報通信ネットワークでつながった「脳の協働」(M. ラッツァラートの表現)が、新たな分業のモデルとなる。

そう、非物質的労働が重要なのは、たんにそれが量的に増大しているからではなく、それが現代における労働の「モデル」=あるべき姿だとみなされているからなのだ。

ここで、書店にあふれかえる「自己啓発」本を連想してもよい。ネットワーク世界を動き回り、プロジェクトを次々にまとめあげ成功させていく人間──これが、L. ボルタンスキーとE. シャペロ*5が整理してみせた、新たな資本主義における優れた者のイメージだ(それが極端になると、最も遊ぶ人間こそが最も稼ぐ人間だという虚勢に至るのかもしれない)。

けれども、このような人間の華やかな活躍は、動き回れない人間が存在し、地味な仕事を担うことで、はじめて可能になる。非物質的労働は、全般的な傾向であるが、平準化を意味しない。また、当たり前なのだが、あらゆる労働において同じように物質性や身体性が消えてなくなっていくはずはないのだ。

よく言えば「多様な働き方」がみられるということなのかもしれないが、一方でそれは労働の「序列化」をともなっているのである。エッセンシャル・ワーカーがコロナ禍でおかれた位置を想起してほしい。

しかも、自由と引き換えに安全さを失うというこのモデル、あえて言い換えれば「自己実現/自己責任」モデルには、序列において低い地位を強いられるひとびともはめ込まれている。非物質的労働の増大によって、内容的にも制度的にも賃金労働の枠組みは崩れつつあるのだが、それは戦後資本主義の繁栄を経て賃金労働が全面化した“後”で起こっている。このことが、現代の状況を過酷なものにしているのである。

不平等の問題

仕事が場所に縛られる必要はない。そう感じた人々にとって、テレワークとは、「通勤」という、ある意味で古い工場的な規律からの解放だったと言えるかもしれない。とりわけ日本の、過密な通勤電車のひどさは衆目の一致するところなのだから。

一方で、(その工場的な)職場という空間は、労働の場であるがゆえに労働時間を区切るものでもあり、8時間労働という制度と結びつくことによって、労働と生活の境界線を物理的に規定していたともいえるだろう。

在宅勤務とは、その空間的な枠組みが消えることであり、労働者は自分の生活を守る境界線を自分自身で引き直さなければならないのである。そして現代の企業は、遠隔技術によって在宅勤務をもスマートに管理することを当然ながら望むのだから*6、自分の仕事を自分でコントロールできると言えるのかどうかも微妙になってくるだろう。

そして本稿の議論をふまえれば、テレワークか否かという問題設定は、無意味ではないとはいえ、不十分であることも明らかだろう。

パンミデック下の労働者の勤務については、以下の3つの場合があるといえる。

第1に、出勤できず、テレワークもできないケースであり、これはそのまま失業につながる恐れがある。脱工業化がかなり進んでいるアメリカでも、在宅勤務が可能な労働者は29%にとどまる*7。日本では4月の休業者が過去最多の597万人にも上った*8。第2に、テレワークが可能なケース。いわば「脳の協働」が可能な仕事である。そして第3に、感染リスクにもかかわらず出勤しなければならないケースである。

この第3のケースにエッセンシャル・ワーカーが含まれるのだが、これまでの説明からわかるように、それは非物質的労働に従事する者を意味する。往年の経済学の一派がサービス労働の位置づけをめぐって論争を続けていたことを思えば、この「エッセンシャル」という形容は、実に興味深い。そして、「エッセンシャル・ワーカー」ということばそのものが、それが指し示す労働の実態と評価のねじれを体現している。

ポスト・コロナが未曾有の変化をもたらすというのなら、それが未曾有である限り、わたしたちに言えることは何もない。けれども、新型コロナのパンデミックは、すでに存在していた問題をこれまで以上に露わにした──こう述べることは可能である。すなわち、現代の資本主義における労働問題であり、不平等の問題である*9。

【註】

*1 “Facebook and Google extend working from home to end of year” BBC, 8 May 2020 .

「米フェイスブック、在宅勤務を制度化へ 将来的に半数見込む」ロイター, 2020年5月22日

*2 「コロナ後もテレワーク、「オフィス消滅」企業が続々」ITmediaビジネスオンライン, 2020年5月25日

*3 “Amazon executive resigns over company’s ‘chickenshit’ firings of employee activists” Guardian, 4 May 2020

*4 無形資産は、建物や機械のような有形の資産とは異なり、いわば目に見えず、しかも共有されることで存在するものでもあり、それらを企業の資産としてどのように計上すべきなのかということ自体、複雑な問題である。こういった事情そのものが資本主義の重大な変化を示しているともいえる。

*5 ボルタンスキーとシャペロの研究は、認知資本主義論とは異なるが、その現代資本主義の捉え方はかなり近いといえる。

*6 「テレワーク 働きぶりの“見える化” 導入広がる 新型コロナ」NHKニュース, 2020年4月24日

*7 “Just 29% of Americans Can Work Remotely, Leaving 100 Million in Virus Limbo” Bloomberg, 5 March 2020.

*8 総務省, 労働力調査(基本集計)2020年4月分。

*9 本来であればここまでの議論はジェンダーの問題を組み込んでなされるべきだったが、本稿ではその余裕がなかった。さしあたり、マクロビー(2020)および小田原(2020)を参照されたい。

