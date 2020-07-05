±Ç²è¡Ø¥Ü¥Ö¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÇ ¹¬¤»¤Î¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡Ù¤Î¥Ü¥Ö¤¬Å·¹ñ¤Ø¡ÄBS¥Æ¥ìÅì¤ÇÄÉÅéÊüÁ÷
À¤³¦Åª¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ö¥Ü¥Ö¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¥ã¥Ã¥È¡×¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¡¢±Ç²è¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿Ç¤Î¥Ü¥Ö¤¬¡¢6·î15Æü¤ËÅ·¹ñ¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢2·î22Æü¤ÎÁ°¸å¤ËÇÈÖÁÈ¤òÊÔÀ®¤·¤Æ¤¤¿BS¥Æ¥ìÅì¤Ç¤â¡¢¥Ü¥Ö¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢BS¥¥ã¥ÃÅì¥·¥Í¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥Ü¥Ö¡ª¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢±Ç²è¡Ø¥Ü¥Ö¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÇ ¹¬¤»¤Î¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡Ù¤¬¡¢7·î5Æü¡ÊÆü¡Ë14»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¥Ü¥Ö¤Îë¾Êó¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤Çºî²È¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ü¡¼¥¨¥ó¤µ¤ó¤¬FACEBOOK¤ÇÊó¹ð¡£¥Ü¥Ö¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â14ºÐ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢#RIPBob¡Ê¥Ü¥Ö°Â¤é¤«¤Ë¡Ë¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬ÉÕ¤¤¤¿Åê¹Æ¤¬À¤³¦Ãæ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ä
¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡Ê¥ë¡¼¥¯¡¦¥È¥ì¥Ã¥À¥¦¥§¥¤¡Ë¡£¥É¥é¥Ã¥°¤Î¹¹À¸¥×¥í¥°¥é¥àÃæ¤Ë¥Ø¥í¥¤¥ó¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·Éã¿Æ¤Ë¤â¸«Êü¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¿©»ö¤Ë¤âµç¤¹¤ë¤É¤óÄì¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹¹À¸Ã´Åö¼Ô¤Î¥Ð¥ë¡Ê¥¸¥ç¥¢¥ó¥Ì¡¦¥Õ¥í¥¬¥Ã¥È¡Ë¤¬Èà¤òÎ©¤ÁÄ¾¤é¤»¤ë¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿½»µï¤Ø¤ÎÆþµï¤ÎÆü¡¢Éô²°¤Ë°ìÉ¤¤ÎÇ¤¬ÌÂ¤¤¹þ¤à¡£¥¸¥§¡¼¥à¥º¤ÏÇ¤Î»ô¤¤¼ç¤òÃµ¤¹¤¬¡¢¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²È¤ÎÁ°¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿Ç¤Ï¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶á½ê¤Î½»¿Í¥Ù¥Æ¥£¡Ê¥ë¥¿¡¦¥²¥É¥ß¥ó¥¿¥¹¡Ë¤«¤éÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤¯¤è¤¦´«¤á¤é¤ì¡¢¤Ê¤±¤Ê¤·¤Î¶â¤ò»È¤¤½õ¤±¤ë¤È¡¢Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Ë²û¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Ü¥Ö¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Ç¡Ê¥Ü¥Ö¡Ë¤ÏÈà¤Î¸ª¤Ë¾è¤ê¡¢¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È±éÁÕ¤Ç¤ÏÃ¯¤âÎ©¤Á»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà¤Î¼þ¤ê¤Ë¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤»Ï¤á¡Ä¡Ä¡£
¥Ü¥Ö¤Îë¾Êó¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤Çºî²È¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ü¡¼¥¨¥ó¤µ¤ó¤¬FACEBOOK¤ÇÊó¹ð¡£¥Ü¥Ö¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â14ºÐ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢#RIPBob¡Ê¥Ü¥Ö°Â¤é¤«¤Ë¡Ë¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬ÉÕ¤¤¤¿Åê¹Æ¤¬À¤³¦Ãæ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ä
¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡Ê¥ë¡¼¥¯¡¦¥È¥ì¥Ã¥À¥¦¥§¥¤¡Ë¡£¥É¥é¥Ã¥°¤Î¹¹À¸¥×¥í¥°¥é¥àÃæ¤Ë¥Ø¥í¥¤¥ó¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·Éã¿Æ¤Ë¤â¸«Êü¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¿©»ö¤Ë¤âµç¤¹¤ë¤É¤óÄì¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹¹À¸Ã´Åö¼Ô¤Î¥Ð¥ë¡Ê¥¸¥ç¥¢¥ó¥Ì¡¦¥Õ¥í¥¬¥Ã¥È¡Ë¤¬Èà¤òÎ©¤ÁÄ¾¤é¤»¤ë¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿½»µï¤Ø¤ÎÆþµï¤ÎÆü¡¢Éô²°¤Ë°ìÉ¤¤ÎÇ¤¬ÌÂ¤¤¹þ¤à¡£¥¸¥§¡¼¥à¥º¤ÏÇ¤Î»ô¤¤¼ç¤òÃµ¤¹¤¬¡¢¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²È¤ÎÁ°¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿Ç¤Ï¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶á½ê¤Î½»¿Í¥Ù¥Æ¥£¡Ê¥ë¥¿¡¦¥²¥É¥ß¥ó¥¿¥¹¡Ë¤«¤éÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤¯¤è¤¦´«¤á¤é¤ì¡¢¤Ê¤±¤Ê¤·¤Î¶â¤ò»È¤¤½õ¤±¤ë¤È¡¢Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Ë²û¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Ü¥Ö¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Ç¡Ê¥Ü¥Ö¡Ë¤ÏÈà¤Î¸ª¤Ë¾è¤ê¡¢¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È±éÁÕ¤Ç¤ÏÃ¯¤âÎ©¤Á»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà¤Î¼þ¤ê¤Ë¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤»Ï¤á¡Ä¡Ä¡£