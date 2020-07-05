ÉÙÅÄË¾À¸¡¢¡ÈÍÆ»Ñ¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ÎºîÉÊ¤ËÁ°¸þ¤ ¡Öµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡°ÂÄê¤·¤¿±éµ»ÎÏ¤È°Û¿§¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ç¡¢¼ã¼ê½÷Í¥¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â°ÛºÌ¤òÊü¤ÄÉÙÅÄË¾À¸¡£¸½ºß6¥¯¡¼¥ëÏ¢Â³¤ÇÏ¢¥É¥é¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÈà½÷¤¬¡¢Æ±Ì¾¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¥é¥Ö¥³¥á±Ç²è¡Ø»ä¤¬¥â¥Æ¤Æ¤É¤¦¤¹¤ó¤À¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¤¬»à¤ó¤À¥·¥ç¥Ã¥¯¤«¤é1½µ´Ö¿²¹þ¤ß¡¢·ã¥ä¥»¤·¤ÆµÞ¤Ë¥â¥Æ»Ï¤á¤ë£Â£Ì¡Ê¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥Ö¡Ë¹¥¤¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¶Ü¾Â²Ö°Í¤ò¡¢E¡¾girls¤Î»³¸ýÇµ¡¹²Ú¤È2¿Í1Ìò¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¼å´§20ºÐ¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜºî¤ò´Þ¤á¡ÈÍÆ»Ñ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉÙÅÄ¤Ï¡Öµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÙÅÄË¾À¸¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥«¥Ã¥È
¢£ ºÇ½é¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¸½¾ì¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤¿BL¤ÎÌ¥ÎÏ
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥¥é¥¥é¤·¤¿ÀÄ½Õ¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í§¾ð¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥¤¥±¥á¥ó¤ä¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÎø°¦ºîÉÊ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£¿·Á¯¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ëÉÙÅÄ¡£»³¸ý±é¤¸¤ë·ã¥ä¥»¸å¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¥¤¥±¥á¥ó4¿Í½°¤Ë¤Ï¡¢µÈÌîËÌ¿Í¡¢¿ÀÈøÉö¼î¡¢°ËÆ£¤¢¤µ¤Ò¡¢±üÌîÁÔ¤¬Ê±¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¸½¾ì¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤·¤Ç¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤Ï¡¢²Ö°Í¤Î¤è¤¦¤ËBL¤Ë¼æ¡Ê¤Ò¡Ë¤«¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¡¢ºÇ½é¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¤¥±¥á¥óÆ±»Î¤¬ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÃ±½ã¤Ë³Ú¤·¤¤¤·¡¢µ¤Ê¬¤¬¤¤¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥«¥á¥é¤Î³°¤Ç¤â¡¢»£±Æ´ü´ÖÃæ¤ËÉö¼î¤È¡¢¤¢¤µ¤Ò¤¯¤ó¤¬¤ªÇñ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢²Ö°Í¤Á¤ã¤óÅª¤Ë¡Ø¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤¾ðÊó¤Ê¤ó¤À¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡Øº£Æü¤âÇñ¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¤è¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¾ðÊó¤ò¡¢Èà¤é¼«¿È¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤Ø¤¨¡¼¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤Î®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æâ¿´¥Ë¥ä¥ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£
¢£ ¡ÖÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÂç·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡× º£¤âÀ¸¤¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Î¶µ¤¨
¡¡ËÜºî¤Ç·ã¥ä¥»Á°¤Î¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿ÉÙÅÄ¡£±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¥½¥í¥â¥ó¤Îµ¶¾Ú¡Ù¡ÊÁ°¸åÊÓ¡¡2015¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ìò¤Î¤¿¤á¤ËÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸ø³«¤«¤é´Ý5Ç¯¤ò²á¤®¤¿º£¤â¿´¤ËÎ±¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢À®Åç½Ð´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¶µ¤¨¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¡ØÁê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤È¹Í¤¨¤í¡¢¤â¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤í¡Ù¤È¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¶µ·±¤¬ÅÚÂæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¶¦±é¼Ô¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âËÜµ¤¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÃË½÷´Ø·¸¤Ê¤¯¡£¤Ö¤Ä¤«¤ë¼Çµï¤Î¤¢¤ëÁê¼ê¤Ê¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¡×¡£
¡¡¤½¤Î¶µ·±¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø±§Ãè¡Ê¤½¤é¡Ë¤ò¶î¤±¤ë¤è¤À¤«¡Ù¡ÊNetflixÇÛ¿®¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö½é¤ÏÂÐÎ©¤¹¤ëÌòÊÁ¤ÇÀ¶¸¶²ÌÌí¤È¶¦±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¶¯¤¯¼Â´¶¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤ËÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤éÂç¤Ã·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿®Íê¤ò¹þ¤á¤Æ¡£¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î30Ê¬´Ö¡¢ÎÙÆ±»Î¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤Ò¤È¸À¤â¤·¤ã¤Ù¤é¤º¤Ë¤é¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢º£¤â¤¹¤´¤¯Ãç¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È½À¤é¤«¤Ê¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ë¡£
¢£ ÍÆ»Ñ¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ÎºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é ¡Öµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡¡Ø±§Ãè¡Á¡Ù¤ä¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ö¥¹¤ÎÆ·¤ËÎø¤·¤Æ¤ë 2019 The Voice¡Ù¡ÊFODÇÛ¿®¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆËÜºî¡Ø»ä¤¬¥â¥Æ¤Æ¤É¤¦¤¹¤ó¤À¡Ù¤È¡¢ÍÆ»Ñ¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÉÙÅÄ¡£20ºÐ¤Î²µ½÷¤¬Ä©¤à¤Ë¤Ï¹ó¤ÊÌò¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤·¤¿Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø»ä¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¡£Àº°ìÇÕ¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Êª¸ì¾å¡¢Ìò¤È¤·¤Æ½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£¤µ¤é¤ËËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÊÑ¿È¤ò¥Õ¥Ã¥¯¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤¦1¤Ä¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡È¹¥¤¤À¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¡É¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¹¥¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¬Âç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ËÜºî¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò²ò¼á¤¹¤ë¡£
¡¡¼ã¼ê¼ÂÎÏÇÉ¤È¤·¤Æ¤Î³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ëÉÙÅÄ¡£¶áÇ¯¤Ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ»¨»ïÏ¢ºÜ¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¡¢¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË11»þ55Ê¬¡Ë¤ÇÌÚÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤ê¤È¡¢½÷Í¥¶È°Ê³°¤Ç¤â³èÌöÃæ¤À¡£¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤¬³Ú¤·¤à¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤òµÛ¼ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î½÷Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¤¤ä¡¢Èà½÷¤Ê¤é¤Ê¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§Ë¾·î¤Õ¤ß¡¡»£±Æ¡§¹âÌî¹Èþ¡Ë
¡¡±Ç²è¡Ø»ä¤¬¥â¥Æ¤Æ¤É¤¦¤¹¤ó¤À¡Ù¤Ï7·î10Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÙÅÄË¾À¸¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥«¥Ã¥È
¢£ ºÇ½é¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¸½¾ì¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤¿BL¤ÎÌ¥ÎÏ
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥¥é¥¥é¤·¤¿ÀÄ½Õ¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í§¾ð¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥¤¥±¥á¥ó¤ä¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÎø°¦ºîÉÊ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£¿·Á¯¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ëÉÙÅÄ¡£»³¸ý±é¤¸¤ë·ã¥ä¥»¸å¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¥¤¥±¥á¥ó4¿Í½°¤Ë¤Ï¡¢µÈÌîËÌ¿Í¡¢¿ÀÈøÉö¼î¡¢°ËÆ£¤¢¤µ¤Ò¡¢±üÌîÁÔ¤¬Ê±¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¸½¾ì¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤·¤Ç¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤Ï¡¢²Ö°Í¤Î¤è¤¦¤ËBL¤Ë¼æ¡Ê¤Ò¡Ë¤«¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¡¢ºÇ½é¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¤¥±¥á¥óÆ±»Î¤¬ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÃ±½ã¤Ë³Ú¤·¤¤¤·¡¢µ¤Ê¬¤¬¤¤¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥«¥á¥é¤Î³°¤Ç¤â¡¢»£±Æ´ü´ÖÃæ¤ËÉö¼î¤È¡¢¤¢¤µ¤Ò¤¯¤ó¤¬¤ªÇñ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢²Ö°Í¤Á¤ã¤óÅª¤Ë¡Ø¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤¾ðÊó¤Ê¤ó¤À¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡Øº£Æü¤âÇñ¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¤è¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¾ðÊó¤ò¡¢Èà¤é¼«¿È¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤Ø¤¨¡¼¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤Î®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æâ¿´¥Ë¥ä¥ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£
¢£ ¡ÖÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÂç·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡× º£¤âÀ¸¤¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Î¶µ¤¨
¡¡ËÜºî¤Ç·ã¥ä¥»Á°¤Î¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿ÉÙÅÄ¡£±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¥½¥í¥â¥ó¤Îµ¶¾Ú¡Ù¡ÊÁ°¸åÊÓ¡¡2015¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ìò¤Î¤¿¤á¤ËÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸ø³«¤«¤é´Ý5Ç¯¤ò²á¤®¤¿º£¤â¿´¤ËÎ±¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢À®Åç½Ð´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¶µ¤¨¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¡ØÁê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤È¹Í¤¨¤í¡¢¤â¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤í¡Ù¤È¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¶µ·±¤¬ÅÚÂæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¶¦±é¼Ô¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âËÜµ¤¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÃË½÷´Ø·¸¤Ê¤¯¡£¤Ö¤Ä¤«¤ë¼Çµï¤Î¤¢¤ëÁê¼ê¤Ê¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¡×¡£
¡¡¤½¤Î¶µ·±¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø±§Ãè¡Ê¤½¤é¡Ë¤ò¶î¤±¤ë¤è¤À¤«¡Ù¡ÊNetflixÇÛ¿®¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö½é¤ÏÂÐÎ©¤¹¤ëÌòÊÁ¤ÇÀ¶¸¶²ÌÌí¤È¶¦±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¶¯¤¯¼Â´¶¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤ËÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤éÂç¤Ã·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿®Íê¤ò¹þ¤á¤Æ¡£¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î30Ê¬´Ö¡¢ÎÙÆ±»Î¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤Ò¤È¸À¤â¤·¤ã¤Ù¤é¤º¤Ë¤é¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢º£¤â¤¹¤´¤¯Ãç¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È½À¤é¤«¤Ê¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ë¡£
¢£ ÍÆ»Ñ¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ÎºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é ¡Öµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡¡Ø±§Ãè¡Á¡Ù¤ä¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ö¥¹¤ÎÆ·¤ËÎø¤·¤Æ¤ë 2019 The Voice¡Ù¡ÊFODÇÛ¿®¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆËÜºî¡Ø»ä¤¬¥â¥Æ¤Æ¤É¤¦¤¹¤ó¤À¡Ù¤È¡¢ÍÆ»Ñ¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÉÙÅÄ¡£20ºÐ¤Î²µ½÷¤¬Ä©¤à¤Ë¤Ï¹ó¤ÊÌò¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤·¤¿Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø»ä¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¡£Àº°ìÇÕ¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Êª¸ì¾å¡¢Ìò¤È¤·¤Æ½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£¤µ¤é¤ËËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÊÑ¿È¤ò¥Õ¥Ã¥¯¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤¦1¤Ä¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡È¹¥¤¤À¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¡É¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¹¥¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¬Âç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ËÜºî¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò²ò¼á¤¹¤ë¡£
¡¡¼ã¼ê¼ÂÎÏÇÉ¤È¤·¤Æ¤Î³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ëÉÙÅÄ¡£¶áÇ¯¤Ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ»¨»ïÏ¢ºÜ¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¡¢¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË11»þ55Ê¬¡Ë¤ÇÌÚÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤ê¤È¡¢½÷Í¥¶È°Ê³°¤Ç¤â³èÌöÃæ¤À¡£¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤¬³Ú¤·¤à¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤òµÛ¼ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î½÷Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¤¤ä¡¢Èà½÷¤Ê¤é¤Ê¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§Ë¾·î¤Õ¤ß¡¡»£±Æ¡§¹âÌî¹Èþ¡Ë
¡¡±Ç²è¡Ø»ä¤¬¥â¥Æ¤Æ¤É¤¦¤¹¤ó¤À¡Ù¤Ï7·î10Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£