°µÅÝÅª¤ÊÆ©ÌÀ´¶¡ªµÜºê¤¢¤ª¤¤¤Î±éµ»¤¬µ±¤¯±Ç²è8Áª
¡¡2006Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö½ã¾ð¤¤é¤ê¡×¤ÎºÆÊüÁ÷¤¬6Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿µÜºê¤¢¤ª¤¤ ¡Êºê¤Ï¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤¬Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±éµ»¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊµÜºê¤Î½Ð±é±Ç²è¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡ØEUREKA ¥æ¥ê¥¤¥«¡Ù2001Ç¯¸ø³«
¡¡¥Ð¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¯»ö·ï¤ËÁø¶ø¤·¤¿Èï³²¼Ô¤¬»ö·ï¤Î¸å°ä¾É¤«¤éºÆÀ¸¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÉÁ¤¯¡¢ÀÄ»³¿¿¼£´ÆÆÄºîÉÊ¡£µÜºê¤Ï¼Â¤Î·»¤Ç¤¢¤ëµÜºê¾¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ö·ï¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿·»Ëå¤ò±é¤¸¤¿¡£3»þ´Ö37Ê¬¤ËµÚ¤ÖÊª¸ì¤Î¤Ê¤«¡¢¼º¸ì¾É¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¥»¥ê¥Õ¤â¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µÜºê¤ÏÐÊ¤Þ¤¤¤È»ëÀþ¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊµÜºê¤ÏÁó°æÍ¥¤È¶¦±é¤·¤¿¡Ø³²Ãî¡Ù¤Ç»×½Õ´ü¤Ë¤¢¤ë13ºÐ¤Î¾¯½÷¤òÅù¿ÈÂç¤Î±éµ»¤ÇÉ½¸½¤·¡¢¤³¤Î2ºî¤ÇÁá¤¯¤â½÷Í¥¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ø¤¿¤À¡¢·¯¤ò°¦¤·¤Æ¤ë¡Ù2006Ç¯¸ø³«
¡¡¡Ø¤¤¤Þ¡¢²ñ¤¤¤Ë¤æ¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ê¤É¤Î¸¶ºî¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë»ÔÀîÂó»Ê¤Î¾®Àâ¤Î±Ç²è²½¤·¤¿¡¢ÀÚ¤Ê¤¹¤®¤ë½ã°¦Êª¸ì¡£µÜºê¤Ï¶ÌÌÚ¹¨¤È¤È¤â¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Èá¤·¤¤±¿Ì¿¤òÇØÉé¤Ã¤¿¾¯½÷¡¦ÀÅÎ®¤ò±é¤¸¤¿¡£Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤ÎÎÞ¤òÍ¶¤¤¡¢Èþ¤·¤¤¥¥¹¥·¡¼¥ó¤â¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤³¤Î±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿2006Ç¯¤ÏÄ«¥É¥é¡Ö½ã¾ð¤¤é¤ê¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¥®¥ß¡¼¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ù¡Ø¥¨¥ê¡¦¥¨¥ê¡¦¥ì¥Þ¡¦¥µ¥Ð¥¯¥¿¥Ë¡Ù¡Ø¹¥¤¤À¡¢¡Ù¡Ø½éÎø¡Ù¡Ø³¤¤Ç¤Î¤Ï¤Ê¤·¡£¡Ù¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µÜºê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç³èÌö¤Î1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ø°Ç¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¡Ù2008Ç¯¸ø³«
¡¡ÎÂÀÐÆü¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¾®Àâ¤òºåËÜ½ç¼£´ÆÆÄ¤¬±Ç²è²½¤·¤¿¾×·âºî¡£¥¿¥¤¤Ç²£¹Ô¤¹¤ëÍÄ»ùÇä½Õ¤ä¿Í¿ÈÇäÇã¤Ê¤É¤Î¸½¼Â¤Ë±Ô¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤ó¤ÀÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£µÜºê¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤Æ¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î¼Ò²ñÊ¡»ã¥»¥ó¥¿¡¼¤òË¬¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òµß¤ª¤¦¤È¤¹¤ë½÷À¤òÇ®±é¡£¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤ÊÂêºà¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢µÜºê¤Ï¸½ÃÏ¥¿¥¤¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î»£±Æ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¾¯Ç¯¥á¥ê¥±¥ó¥µ¥Ã¥¯¡Ù2009Ç¯¸ø³«
¡¡µÜÆ£´±¶åÏº¤Î´ÆÆÄÂè2ºî¤È¤Ê¤ë¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Ç¡¢µÜºê¤Ï¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ë¤ªµ¤³ÚOL¤ò¹¥±é¡£Æ°²è¥µ¥¤¥È¤Ç¥¤¥±¥á¥ó4¿ÍÁÈ¤Î¥Ñ¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤«¤ó¤Ê¤Ï¡¢¤½¤ÎÆ°²è¤¬25Ç¯Á°¤Î¤â¤Î¤È¤ÏÃÎ¤é¤º¡¢²Ì¤Æ¤Ï50ºÐ²á¤®¤Î¥ª¥ä¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÁ´¹ñ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ËÆ±¹Ô¤¹¤ë¤Ï¤á¤Ë¤Ê¤ë¡£µÜºê¤Î¥Ï¥¸¤±¤¿¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤Ö¤ê¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ø¥½¥é¥Ë¥ó¡Ù2010Ç¯¸ø³«
¡¡ÀõÌî¤¤¤Ë¤ª¤ÎÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¡¢¡Ö¥½¥é¥Ë¥ó¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î»í¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿ÀÚ¤Ê¤¤ÎøÊª¸ì¡£µÜºê¤Ï²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¡¢²»³Ú¤ÎÌ´¤ò¤¢¤¤é¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¤Î¼ïÅÄ¡Ê¹âÎÉ·ò¸ã¡Ë¤ÈÊë¤é¤¹¸µOL¤Î²ê°á»Ò¤ò±é¤¸¤¿¡£µÜºê¼«¤é¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¸ì¤ê¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤¬´¶Æ°¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤À¡£ASIAN KUNG-FU GENERATION ¤¬³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥Ä¥ì¤¬¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¡Ù2011Ç¯¸ø³«
¡¡É×¤¬¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯É×ÉØ¤Î¤¤º¤Ê¤òÉÁ¤¤¤¿´¶Æ°¤ÎÊª¸ì¡£µÜºê¤ÏÉ×¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥Ä¥ì¡×¤È¸Æ¤Ö¡¢ºÊ¤ÎÀ²»Ò¤ò¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÆÆÉ±¡×¤Ç¤âÉ×ÉØÌò¤òÌ³¤á¤¿ºæ²í¿Í¤ÈÀäÌ¯¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈ¯´ø¡£¤¦¤ÄÉÂ¤È¤¤¤¦¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÂêºà¤ò°·¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°¸þ¤¤ËÉ×¤ò»Ù¤¨¤ëºÊ¤Ë¤Õ¤ó¤·¤¿µÜºê¤Î±éµ»¤¬¡¢Êª¸ì¤Î¥Ï¡¼¥È¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø½®¤òÊÔ¤à¡Ù2013Ç¯¸ø³«
¡¡ËÜ²°Âç¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿»°±º¤·¤ò¤ó¤Î¾®Àâ¤òÀÐ°æÍµÌé´ÆÆÄ¤¬±Ç²è²½¡£¤¢¤ë½ÐÈÇ¼Ò¤Î´ó¤»½¸¤áÊÔ½¸Éô¤¬µ¤¤Î±ó¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊºÐ·î¤ò¤«¤±¤Æ¿·¤¿¤Ê¼½ñºî¤ê¤ËÄ©¤à»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£µÜºê¤Ï¼½ñ¤ÎÊÔ¤µ¤ó¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÇÏÄù¸÷Ìé¡Ê¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡Ë¤¬°ìÌÜ¤Ü¤ì¤¹¤ë¡¢²¼½É¤ÎÂç²È¤ÎÂ¹Ì¼¡¦ÎÓ¹á¶ñÌð¤ò¹¥±é¡£·àÃæ¤Ç¤ÏÑÛ¤È¤·¤¿³äË£Ãå»Ñ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥«¡¼¥É¡Ù2016Ç¯¸ø³«
¡¡µÜºê¤¬¶¶ËÜ°¦¤ÈÊìÌ¼Ìò¤Ç¶¦±é¤·¤¿´¶Æ°ºî¡£µÜºê¤ÏÀ¸Á°¤ËÀ®Ä¹¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¡¢°¦¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥«¡¼¥É¤ò½ñ¤»Ä¤¹Êì¤ò±é¤¸¤¿¡£Æ±¤¸¤¯ÊìÌ¼¤Î°¦¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥ª¥«¥ó¤Î²ÇÆþ¤ê¡Ù¤ÇµÜºê¤ÏÌ¼Ìò¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ´Ñ¤ë¤ÈÌ£¤ï¤¤¿¼¤µ¤ò¤è¤ê´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢µÜºê¤ÏÆ±ºî¤ÇÂè40²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÍ¥½¨½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡ØÅÜ¤ê¡Ù¤ÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÃæÅçÈþ²Å¤È¤Î¶¦±é¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡ØNANA¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø±¢Æü¸þ¤Ëºé¤¯¡Ù¡Ø¿ÀÍÍ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¡ØÅ·ÃÏÌÀ»¡¡Ù¡Ø¤¤¤¤í¤¤¥¾¥¦¡Ù¤Ê¤É¡¢ÂåÉ½ºî¤È¸Æ¤Ö¤Ù¤ºîÉÊ¤Ë¤ÏËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¡¢¿·½Õ¥É¥é¥ÞÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¤¢¤·¤¿¤Î²ÈÂ²¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ±éµ»¤Î·òºß¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÂçÆâ·¼Êå¡Ë