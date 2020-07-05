ÈÖ¹æ½ç¤Ë¥ê¥¹¥È¥é¤µ¤ì¤ëŽ¢ÊÆ¹ñÎ®À°ÍýŽ£¤ÎÍýÉÔ¿Ô
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥·¥Ë¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥ë¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§YakobchukOlena¡¿iStock¡Ë
¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤Î²ò½ü¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò¤Þ¤¿¤°°ÜÆ°¤Î´ËÏÂ¤È¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Î¼«½Í¤¬ÃÊ³¬Åª¤Ë²ò¤«¤ì¡¢¥¦¥£¥º¥³¥í¥Ê¤ÎÀ¸³è¤â¿·¤·¤¤¥Õ¥§¡¼¥º¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ÈÆ°¤¤Î¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿´Ñ¸÷¶È³¦¤ä¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡¢°û¿©Å¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â3Ì©¤òÈò¤±¤ë¤Ê¤É¹©É×¤ò¤³¤é¤·¤Ê¤¬¤é±Ä¶È¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈéÆù¤Ë¤â¥³¥í¥Ê¤ÇÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´ë¶È¤Î¡ÈÌµÂÌ¡É
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¶ÈÀÓ¤Î²óÉü¤¬Æñ¤·¤¤´ë¶È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î½©¤Ë¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë´¶À÷Âè2ÇÈ¤ËÈ÷¤¨¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¡È¥³¥í¥Ê¡¦¥ê¥¹¥È¥é¡É¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤¿´ë¶È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ò¼Â»Ü¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÉÔÍ×¤Ê¿Íºà¤¬¤¢¤Ö¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤â¡£
¡Öº£²ó¤Î¼«½Í´ü´Ö¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë²ñ¼Ò¤ËÌµÂÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ë¤·¤¿¤é¡¢ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢´ÖÀÜÉôÌç¤Î¿Í¿ô¤Ê¤ó¤«¤Ï¤â¤Ã¤È¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊË¿Âç¼ê¥¨¥ó¥¿¥á´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¡Ë
¡Ö¾å¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤òÂÔ¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¡¢À¸»ºÀ¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾å»Ê¤Î´é¿§¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¤¤¿Ãæ´Ö´ÉÍý¿¦¤Ï¡¢ÂåÂØ¤¨¤¬²ÄÇ½¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È²ñ¼Ò¤Ï¡Ø¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É·¿¡Ù¤«¤é¡¢¸Ä¡¹¿Í¤¬¼«Î§Åª¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡ØÊ¸ÄÃ·¿¡Ù¤ËÊÑ¤ï¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê50Âå¡¢¸µ³°»ñ·Ï´ë¶È¿Í»öÃ´Åö¡Ë
ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤ÎÌµÂÌ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÆüËÜ¤Ç¥³¥í¥Ê¤òÍýÍ³¤Ë²ò¸Û¡¢¸Û¤¤»ß¤á¤µ¤ì¤¿¼Ò°÷¤ÏÌó2Ëü6000¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ê¸üÏ«¾ÊÈ¯É½¡§6·î19Æü¸½ºß¡Ë¡£¼ÂºÝ¤Î¿ô»ú¤Ï¤³¤ì¤è¤ê¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£ÅÐÏ¿ÇÉ¸¯·¿¤Î¼Ò°÷¤Î¾ì¹ç¡¢´ë¶È¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¸ÛÍÑ¤ÎÇ±½Ð¤Ï¤Ê¤¤¡£3¥«·î¤´¤È¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Ï¡¢¸Û¤¤»ß¤á¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤º¡¢²ñ¼Ò¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤Ïº£¸å¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
°ìÊý¡¢¥³¥í¥Ê¤ÇÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤»à¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤É¤¦¤«¡£·ÐºÑÌÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¿¼¹ï¤Ç¡¢5·î²¼½Ü¤Î¼º¶ÈÊÝ¸±¤Î¿½ÀÁ·ï¿ô¤Ï¡¢Èó¾ï»öÂÖÀë¸À°Ê¹ß¡¢4000Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£µëÉÕ¶â¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é»Ù½ÐË¡¤Ï9·îËö¤Ç½ª¤ï¤ê¤À¤¬¡¢ÀèÆü¡¢10·î°Ê¹ß¤â¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÄÉ²ÃÂÐºö¤È¤·¤Æ1Ãû¥É¥ë¡ÊÌó109Ãû±ß¡Ë¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Ì±´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï¤Ç¡Ö¥ì¥¤¥ª¥Õ¡×¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¿Í°÷À°Íý¤Î¤³¤È¤ò°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö¥ê¥¹¥È¥é¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¶ÈÀÓ°²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë²ò¸Û¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡Ö¥ì¥¤¥ª¥Õ¡×¡Ê°ì»þ²ò¸Û¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»È¤ï¤ì¤ë¡£¶ÈÀÓ¤¬²óÉü¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Î°ì»þÅª¤Ê²ò¸Û¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç»È¤ï¤ì¡¢¶ÈÀÓ¤¬²óÉü¤·¤¿¤éºÆ¸ÛÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ì¥¤¥ª¥Õ¡×¤ÏÉüµ¢¤âÁÛÄê¤·¤¿°ì»þÅª¤Ê²ò¸Û¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö¥ê¥¹¥È¥é¡×¤è¤ê¥Þ¥·¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¡Ö¥ì¥¤¥ª¥Õ¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¶Ã¤¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬Ëä¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¥·¥Ë¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥ë¡¼¥ë¡×¡ÊSeniority rule¡Ë¤À¡£
¸Å³ô¤Ç¤¢¤ë¤Û¤ÉÆÀ¤ò¤¹¤ë¡Ö¥·¥Ë¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥ë¡¼¥ë¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î¾º¿Ê¡¦°ÛÆ°¡¦µÙ¿¦¡¦²ò¸Û¤Ê¤É¤ò·èÄê¤¹¤ëºÝ¡¢¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤¬Ä¹¤¯¡¢¸Å¤¯¤«¤éºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë½¾¶È°÷¤¬¡¢¸å¤«¤é½¢¿¦¤·¤¿¼Ô¤è¤ê¤âÍÍø¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¸¢Íø¤Î¤³¤È¤À¡£
½¾¶È°÷¤Î·Ð¸³¤ä¥¹¥¥ë¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÂ¾¼Ò¤ËÎ®½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òËÉ¤°¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î±¿ÍÑ¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ï¡¼¥É¤À¡£Æþ¼Ò½ç¤Ë¡Ö0001¡¢0002¡¢0003¡Ä¡Ä¡×¤È1¿Í¤º¤ÄÈÖ¹æ¤¬³ä¤ê¿¶¤é¤ì¡¢¸å¤«¤éÆþ¼Ò¤·¤¿¼Ô¡¢¤Ä¤Þ¤êÈÖ¹æ¤¬Âç¤¤¤¼Ò°÷¤«¤éÍÌµ¤ò¸À¤ï¤º¤Ë¥ì¥¤¥ª¥Õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÆÀ¤Ê¤³¤È¤Ï¼ÒÎò¤ÎÄ¹¤¤¿Í¤«¤éÍ¥ÀèÅª¤Ë¡¢Â»¤Ê¤³¤È¤Ï¿·»²¼Ò°÷¤«¤é¿¿¤ÃÀè¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥«¥Ê¥À¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤¬¶¯¤¤¶È¼ï¤ÇÂ¿¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÌÜ²¼¡¢ÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹Ò¶õ¶È³¦¤À¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëA¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¹Ò¶õ¶È³¦¤ÇÄ¹¤¯Æ¯¤¯CA¤È¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ï¡¢¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÇÂç¤¤ÊÆÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¿·¿ÍCA¤¬²ÆµÙ¤ß¤ò¼è¤ë¤¿¤á¡¢2¥«·îÁ°¤Ë¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤ÎºÇ¸å¤Î1ÀÊ¤òÍ½Ìó¤·¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÅöÆü¤ÎÄ«¡¢ÈÖ¹æ¤Î¾®¤µ¤¤¥Ù¥Æ¥é¥óCA¤¬¡¢¡Ø¥Ð¥«¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤«¤é¤³¤ÎÊØ¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤Î¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤Á¤é¤¬Í¥Àè¡¢¿·¿ÍCA¤Ïµã¤¯µã¤¯Äü¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¶Ã¤¯¤Û¤«¤Ê¤¤¥ë¡¼¥ë¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ë¤è¤ë¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¡£¸Å³ô¤Î½¾¶È°÷¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤è¤Û¤É°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¥ì¥¤¥ª¥Õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡ÖÃæ¤Ë¤Ï50Ç¯°Ê¾åÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦75ºÐ¤Î¸µµ¤¤ÊCA¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎCA¤Ï¡¢¾èµÒ¤«¤é²ÙÊª¤ò¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¥Ø¥ë¥×¤òÍê¤Þ¤ì¤Æ¤â¡¢¡È»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡É¤È¤«¡¢¡È»ä¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤«¤é¥À¥á¤Ç¤¹¡É¤È¤«¡¢¤Ï¤Ã¤¤êÃÇ¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¥·¥Ë¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥ë¡¼¥ë¤Î²¸·Ã¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡× ¡ÊA¤µ¤ó¡Ë
¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¼é¤é¤ì¤ë¡¢¤Ï¤¿ÌÜ¤Ë¤Ï¥·¥Ë¥¢¤Ë²¹¤«¤¤¶È³¦¤Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Îä¶ø¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Î¢»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
³¤³°¤Ç¤Ï¡ÖNenko System¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ç¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ëÆüËÜ¡ÖÇ¯¸ù½øÎó¡×¤Ï¡¢¶ÐÂ³Ç¯¿ô¡¢Ç¯Îð¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤ÆÌò¿¦¤äµëÍ¿¤ò¾å¤²¤ëÀ©ÅÙ¤Î¤³¤È¡£¥·¥Ë¥¢¤¬¸ü¶ø¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Ò°÷Æ±»Î¤¬¤è¤êÍÍø¤Ê¾ò·ï¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¡¢¥·¥Ë¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥ë¡¼¥ë¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯À¼Á¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥Ë¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥ë¡¼¥ë¤ÇÆ°¤¯²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Ä¹¤¯¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤ÇÍ¥¶ø¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¿¦¾ì¤Î¥â¥é¥ë¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Û¤«¤Î½¾¶È°÷¤Î°ÕÍß¤¬ºï¤¬¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¥Ý¥¹¥È¥³¥í¥Ê»þÂå¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤Ë¤Ï
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ¤Ç¤â¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö¥ì¥¤¥ª¥Õ¡×¤â¡Ö¥ê¥¹¥È¥é¡×¤ÈÆ±¤¸°ÕÌ£¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢ºÆ¸ÛÍÑ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡£
ÇË»º¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤¿À¤³¦Åª¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¡¢¥·¥ë¥¯¡¦¥É¥¥¡¦¥½¥ì¥¤¥æ¤ÏÌó3500¿Í¤Î¥ì¥¤¥ª¥Õ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹°ú¤¯¥³¥í¥Ê²Ò¤Î²¼¤Ç¤ÏºÆ¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¡£IT´ØÏ¢¤Ê¤É¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢·ë²Ì¤ò½Å»ë¤¹¤ë¼ÂÎÏÍ¥Àè¼çµÁ¤Î´ë¶È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¥Ý¥¹¥È¥³¥í¥Ê»þÂå¡¢²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡£
¡ÖÇ¯¸ù½øÎó¤¬Êø¤ì¤Æ¤«¤é¡¢½¾¶È°÷¤Ï½ÐÀ¤¥¤¥³¡¼¥ë¼ÂÎÏ¼çµÁ¤À¤È¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢À®²Ì¼çµÁ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¥¨¥µ¤Ë¤¢¤ª¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£À®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¡¢¼¡¤ÎÇ¯¤Ë¤Ï¤Þ¤¿¥¼¥í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸¢Íø¤ò°Õ¼±¤¹¤ë´Ö¤â¤Ê¤¤¡£º£¤µ¤éÆüËÜ¤Ç¤Ï¥·¥Ë¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥ë¡¼¥ë¤Ïº¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥³¥í¥Ê¤Î»þÂå¤Ï¡¢ºÇÄã¸Â¤Î¸¢Íø¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê50Âå¡¢¸µ³°»ñ·Ï´ë¶È¿Í»öÃ´Åö¡Ë
¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤Ï¡¢ºÇÄã¸Â¤Î¸¢Íø¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤«¡£À¤³¦Åª¤Ë¸ÛÍÑÉÔ°Â¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ëÃæ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£°ìÅÙ¡¢¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤ÎÀ©ÅÙ¤È¼«Ê¬¤¬Ë¾¤à¸ÛÍÑ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢ºÆÅÀ¸¡¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£