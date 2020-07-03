オオサカ＆ナゴヤ登場！「ヒプステ」第3弾に荒牧慶彦・廣野凌大ら
「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage -track.3-」が、10月に東京・TOKYO DOME CITY HALLで上演される。
「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」（通称・ヒプマイ）は、キングレコードのレーベルEVIL LINE RECORDSが手がける“音楽原作キャラクターラッププロジェクト”。同企画の舞台化第3弾となる「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage -track.3-」では、オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”とナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”を中心としたエピソードが描かれる。
本作では過去作に続き、脚本を亀田真二郎、演出を植木豪が担当。オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”の白膠木簓役を荒牧慶彦、躑躅森盧笙役を里中将道、天谷奴零役を東山義久が演じ、ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”の波羅夷空却役を廣野凌大、四十物十四役を加藤大悟、天国獄役を青柳塁斗が務める。
「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage -track.3-」
2020年10月
東京都 TOKYO DOME CITY HALL
原作：EVIL LINE RECORDS
脚本：亀田真二郎
演出：植木豪
キャストオオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”
白膠木簓：荒牧慶彦
躑躅森盧笙：里中将道
天谷奴零：東山義久
波羅夷空却：廣野凌大
四十物十四：加藤大悟
天国獄：青柳塁斗
ほか
(c)『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage製作委員会