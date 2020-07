『フリンジ』製作スタッフによる新作エイリアンドラマが米NBCでシリーズ化！

SFサスペンスドラマ『FRINGE/フリンジ』の脚本家が手掛ける新作エイリアンドラマ『Debris(原題)』が、米NBCでシリーズ化されることが明らかとなった。米Varietyなど複数のメディアが報じている。

『フリンジ』で脚本と製作総指揮を務めたJ・H・ワイマンが手掛ける『Debris』は、人類に不可解な影響を及ぼし始めた破壊されたエイリアンの宇宙船を調査するために、タッグを組まなければならなくなった出身国も考え方も異なる二人の捜査官が描かれる。

すでに、米HBOのSF大作ドラマ『ウエストワールド』でクラドック少佐役を演じ、『スノーフォール』などに出演しているジョナサン・タッカーが、頑固だが頭の回転が速いCIA所属のブライアン・ベネヴェンティ捜査官役を演じることが決定。

相棒となる英秘密情報部MI6の諜報員フォオナ・ジョーンズ役には、『NCIS:ニューオーリンズ』でプライド(スコット・バクラ)の友人で元軍曹のシドニーを演じた英国出身の女優リアン・スティールがキャスティングされている。

