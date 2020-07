■バスタオルの収納にぴったりの場所は?

・洗濯機の上のデッドスペースを使って

・タオルフォルダーをマグネットで洗濯機本体にくっつけて

・脱衣所のちょっとしたスキマを利用して

・いっしょに使うものは同じ場所に収納するとスムーズ

・流行りの壁収納で脱衣所をおしゃれに

■美しくコンパクトにバスタオルをたたむ方法を伝授!

・簡単に美しくたためる“ホテル折り”

・コンパクトに筒状に丸めるたたみ方

■無印のアイテムでバスタオルをおしゃれに収納しよう

・無印良品のブリ材バスケットでたっぷり収納

・無印良品のキャスターつきワゴンなら掃除もしやすい

■バスタオル収納を見直してもっと便利に暮らそう!

まずは、バスタオルの 収納 場所のバリエーションをまとめました。バスタオルを使うのは、お風呂上がりが多いのでは。お風呂から上がって体を拭こうにもバスタオルがすぐ手に取れる場所にないと床を濡らしたり、湯冷めしてしまったり。では、どこに収納すればよいのでしょうか。出典:photoACバスタオルを収納する場所といえば、まず思い浮かぶのが洗濯機の上でしょう。洗濯機は大きいものでも大人の腰の高さ程度である場合が多く、上部にスペースが取りやすいです。特に賃貸の場合は脱衣場が狭いこともあり、デッドペースになりがちな洗濯機の上を有効活用できるとうれしいですね。体を拭いた後にすぐにバスタオルを洗濯機に入れやすいのも◎。出典:@ habu_homeさん洗濯機本体にタオルフォルダーを取りつけて収納するという画期的な方法!マグネットつきのタオルフォルダーを洗濯機の前にくっつけます。丸めたタオルを横から差し込むだけなので、整理整頓もカンタンです。出典:タオル収納に満足してる?生活感のあるアイテムを美しく見せるには @ tami_house_acさんバスタオルは大きいためスペースを使いがち。元からある収納スペースでは足りないという場合もありますよね。そんなときは新たに棚を作ってみては。写真の@tami_house_acさんは、隙間収納家具を使って、洗濯機と壁の間にタオルスペースを新設。タオルの大きさごとに収納場所を決めておけば、お風呂あがりの濡れた手であれこれ探す必要がありませんね。出典:「4匹4色4にゃんず。猫と快適に暮らす家づくりPowered by Ameba」バスタオルで体を拭いたらまずは下着を身につけますよね。それなら下着と同じ場所でバスタオルを収納しておけば、わざわざ取りにいく手間がありません。いっしょに使うものは近くに置くことで、毎日の動きがスムーズになりますよ。出典:タオル収納に満足してる?生活感のあるアイテムを美しく見せるには @ m_life10 さん「何段もあるような棚を置くスペースがない」「手軽に自分でバスタオルを収納する場所を作ってみたい」そんなときは壁収納がおすすめ。色味や材質にこだわった一枚板を用意して、おしゃれな棚に大変身させちゃいましょう。また、壁収納は見せる収納でもあるため、上にのせるバスタオルの色味やたたみ方を統一することで、すっきり整った見た目になりますよ。バスタオルを美しくたたむことができれば、見せる収納でも見た目が整った印象に。コンパクトにたためれば収納スペースの節約になりますよ。出典:photoACホテルを訪れたとき、美しく整えられたバスタオルを使うのは気分がよいですよね。今回は“ホテル折り”と呼ばれるバスタオルのたたみ方を紹介します。“ホテル折り”をするとバスタオルの端がどこからも見えず、すっきりまとめられますよ。<たたみ方手順1>出典:筆者撮影バスタオルの裏面を上にして広げ、上と下から1/3ずつ折ります。出典:筆者撮影手順1が完了した状態がこちら!<たたみ方手順2>出典:筆者撮影右と左の端をバスタオルの中心に合わせるように折ります。<たたみ方手順3>出典:筆者撮影最後に真ん中で折ります。出典:筆者撮影完成です!とても簡単にできるのでおすすめですよ♡出典:@ gomarimomoさん収納スペースに限りがあるため、少しでもコンパクトにたためる方法です。筒状に丸めるメリットは、なんといっても立てて収納できるところです。かごなどに立てておけばたくさん入るし、なにより取り出しやすいのがgood!<たたみ方手順1>出典:筆者撮影バスタオルの裏面を上にして広げ、上と下の両方から1/3ずつ折ります。出典:筆者撮影手順1が完了した状態がこちらです!<たたみ方手順2>出典:筆者撮影端からくるくると丸めます。出典:筆者撮影そして完成です!くるくると丸めればOKなので、洗濯ものをたたむのが苦手な人でも続けられそうですよね。シンプルで飽きのこないデザインが多い『無印良品』のアイテムを使えば、散らかりやすい脱衣所の収納まわりをきれいに整えやすいですよ。出典:「2018.5月娘誕生!初めての育児、娘との生活☆ Powered by Ameba」手編みのブリ材を使用した無印良品の「重なるブリ材長方形バスケット・大」は、ナチュラルな風合いで清潔感があるため、脱衣所に置くのにぴったり。価格は1,690円(税込)です。幅370mm×奥行260mm×高さ240mmのゆったりサイズで、バスタオルが何枚も収納できますよ。フレームは竹でできていてとっても丈夫。たとえば洗濯機の上のスペースに置いていて、毎日引っ張り出しても型崩れしなさそう。出典:タオル収納に満足してる?生活感のあるアイテムを美しく見せるには 「おうちと暮らしのレシピ〜HOME&LIFE〜 Powered by Ameba」もし小さい子どもがいる家庭なら、子どもが自分でタオルを取り出せる場所に置けるとよいですよね。そんなときは無印良品の「ポリプロピレン組立式ワゴン・キャスター付・3段」がおすすめ。価格は1,790円(税込)です。棚は3段あるため、1段目はパパ、2段目はママ、3段目は子どもと分けて収納することもできますよ。そして、脱衣所は常に清潔にしておきたい場所。キャスターつきで簡単に動かせ、棚の下の掃除もしやすいです。バスタオルは毎日使うものだからこそ、収納を見直すことで暮らしの満足感をあげられます。今回紹介したホテル折りや丸めてコンパクトに収納する方法は、とっても簡単なので試してみる価値あり!早速取り入れてみましょう。引用文献「4匹4色4にゃんず。猫と快適に暮らす家づくりPowered by Ameba」「2018.5月娘誕生!初めての育児、娘との生活☆ Powered by Ameba」「おうちと暮らしのレシピ〜HOME&LIFE〜 Powered by Ameba」