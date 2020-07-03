仲間由紀恵＆阿部寛共演の人気シリーズ「トリック」が、#まさかのトリック20周年と題したキャンペーンを実施。20年前の放送スタート日と同じ7月7日夜11時9分から、ファーストエピソード「母之泉」が tvasahi YouTube チャンネルで公開されるほか、地上波では10日・17日の2週にわたって傑作選がテレビ朝日で放送される（関東ローカル）。

今年で20周年を迎えた本シリーズは、仲間演じる自称売れっ子マジシャン・山田奈緒子と、阿部演じる騙されやすい天才物理学者・上田次郎が、不可解な超常現象を解き明かしていくミステリー。監督を、ドラマ「ケイゾク」「SPEC」などの堤幸彦、脚本をプロデューサー、脚本家の蒔田光治が務め、3シーズンの連続ドラマ、3作のスペシャル、4作の映画が制作された。

7月7日夜11時9分より、動画配信プラットフォーム「TELASA」では新たに劇場版4作品を配信（連続ドラマ、SPドラマ、スピンオフ『警部補 矢部謙三』シリーズは配信中）。同時刻、tvasahi YouTube チャンネルではシーズン1の第1話「母之泉」を公開。同日、CSテレ朝チャンネル1では「母之泉」に加え、堤監督がセレクトしたおススメエピソード、今だから明かせる撮影秘話などを放送する（夜11時から翌朝5時まで）。

また10日、17日の深夜2時50分から、テレビ朝日では傑作選としてシーズン1の最終話「黒門島」を放送。なお、「トリック」Twitter公式アカウント（@sayonara_trick）も復活し、リモート会議などで使用できる「奈緒子の部屋」と「上田の研究室」の壁紙をTwitter上で配布予定。（編集部・石井百合子）

＜作品一覧＞

「トリック」テレビシリーズ

・第1シリーズ（2000年）全10話

・第2シリーズ（2002年）全11話

・第3シリーズ（2003年）全10話

・新作スペシャル（2005年）全1話

・新作スペシャル2（2010年）全1話

・新作スペシャル3（2014年）全1話

スピンオフ「警部補 矢部謙三」シリーズ

・第1シリーズ（2010年）全6話

・第2シリーズ（2013年）全8話

・配信オリジナル（2017年）全5話

「トリック」劇場版シリーズ

・『TRICK〈トリック〉』(2002)

・『トリック劇場版2』（2006）

・『劇場版TRICK 霊能力者バトルロイヤル』（2010）

・『トリック劇場版 ラストステージ』（2014）