【ダイエット方法】3日で3kg減？！芸能人もやってる○○○ダイエット

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美容研究家あゆ?

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今日の動画は、"ダイエット方法"をご紹介します。

今回は、人気の"たまごダイエット"

有名人も次々と成功しているこのダイエット法。

なんと3日で3kg痩せる方もいらっしゃるんだとか？

やり方も3種類あるので、お好みのものでやってみて下さいね♪

美容研究家あゆ

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