【ダイエット方法】3日で3kg減？！芸能人もやってる○○○ダイエット

美容研究家あゆ?

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今日の動画は、"ダイエット方法"をご紹介します。



今回は、人気の"たまごダイエット"



有名人も次々と成功しているこのダイエット法。



なんと3日で3kg痩せる方もいらっしゃるんだとか？



やり方も3種類あるので、お好みのものでやってみて下さいね♪



美容研究家あゆ



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