【ダイエット方法】3日で3kg減？！芸能人もやってる○○○ダイエット
美容研究家あゆ?
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今日の動画は、"ダイエット方法"をご紹介します。
今回は、人気の"たまごダイエット"
有名人も次々と成功しているこのダイエット法。
なんと3日で3kg痩せる方もいらっしゃるんだとか？
やり方も3種類あるので、お好みのものでやってみて下さいね♪
美容研究家あゆ
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