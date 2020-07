『パーソン・オブ・インタレスト』と『シェイムレス』のスター、11年目の破局...

犯罪アクションドラマ『パーソン・オブ・インタレスト』のサミーン役や恋愛ドラマ『Lの世界』のカルメン役で知られるサラ・シャヒと、コメディドラマ『シェイムレス 俺たちに恥はない』にシーズン1からケヴィン役で出演するスティーヴ・ハウイー。おしどり夫婦として知られていた二人が、結婚11年目にして破局したことが明らかになった。米US Weeklyが報じている。

サラとスティーヴは今年の5月4日にロサンゼルスの高等裁判所に離婚申請を行ったという。二人には、10歳のウィリアム・ウルフ君と5歳の双子、ヴァイオレット・ムーンちゃんとノックス・ブルーくんという3人の子どもがいる。

42歳のスティーヴと40歳のサラは6月29日(月)、以下のような共同声明を発表した。「いろいろと熟考を重ねた結果、婚姻関係を終わらせることにしました。10年以上もともに過ごしたことに感謝し、子どもたちを誇りに思っています。それぞれが人生の新たな章を歩むわけですが、二人の優先事項は今も変わらず子どもであり、愛と互いへの敬意、そして友情をもって子育てをしていくことです。今後は夫婦ではなくなりますが、愛にあふれた家族としての関係は続けていきます」

2000年代前半、スティーヴがレギュラー出演していたコメディドラマ『Reba(原題)』にサラがゲストとして出たことから交際するようになった二人。2009年2月にラスベガスで結婚式を挙げ、サラが同年7月に第一子のウィリアム・ウルフ君を出産。サラが双子を妊娠、出産したのは『パーソン・オブ・インタレスト』出演中だった。

2016年のインタビューで、二人は双子が生まれてから生活が変わったことを告白。「簡単ではないです。でも3人とも素晴らしい可愛い子どもです。とても仲の良い大家族なんですよ」と語っていたスティーヴ。二人ともスケジュール管理をきちんと行い仕事と家庭を両立させていると話し、「キッチンに駆け込んでテキーラをパパッと飲んだり、二人で一緒にできることをやっています。その後はすぐに子ども部屋に戻ったりおしめを替えたりしているんですよ」と笑っていた。2018年のインタビューでは女優業と母親業をこなすサラを褒め、「子育てが大変ではないと言う人は、きちんとやることをやっていないと思います。僕たちは友達には全然会っていませんし、親を訪ねることもあまりできていません。僕自身は子どもから忍耐を学ばせてもらっています。でも妻のサラはヒーローのようです。3人も子どもを抱えながら、TVドラマで主演しているんですからね。彼女は戦士ですよ」と語っていた。

約1年前のインタビューでサラは、「スティーヴとは18年一緒にいます。天国には私たち二人のための特別な場所があると思います。だって、もう一緒に地獄も経験しましたから(笑) 彼とはパートナーなんです。子どもがいると、互いを頼る必要があります。私が仕事でニューヨークにいた時、彼はそれまでにないほど家のことをきちんとしてくれました。夫婦関係ではこのように互いを頼れることが大切なんです。スティーヴは素晴らしかったですね」とスティーヴの主夫ぶりに満足している様子だった。ちなみに、スティーヴが『シェイムレス』で演じるケヴィンは、双子の娘たちを育てながらバーのオーナーとして働いている。

サラは『パーソン・オブ・インタレスト』と同時進行で『シカゴ・ファイア』にも出演し、その後の2018年にはSFドラマ『レヴェリー 仮想世界の交渉人』で主演を務めた。2019年には、大人気ドラマ『キャッスル 〜ミステリー作家は事件がお好き』のキャッスル役でおなじみネイサン・フィリオンが主演する警察ドラマ『The Rookie(原題)』で、主人公ジョン・ノーランに急接近するジェシカ・ルッソを演じている。またスティーヴは、アクションドラマ『SEAL Team/シール・チーム』やNetflix『デッド・トゥ・ミー 〜さようならの裏に〜』にも出演している。

