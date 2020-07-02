²¯Ã±°Ì¤Ç²Ô¤°¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬Â³¤±¤Æ¤¤¤ëŽ¢²Ô¤°¤¿¤á¤Î3¤Ä¤Î½¬´·Ž£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¤ä¤Þ¤â¤È¤ê¤å¤¦¤±¤ó¡Ø¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¡×¤ÇÂç¤¤Êº¹¤¬¤Ä¤¯¡ª ¿ÍÀ¸Æ¨¤²ÀÚ¤êÀïÎ¬¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£²¿¤«¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î²¼½àÈ÷
¿Í´Ö¤Î°Õ»Ö¤Ï¼å¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤É¤³¤«¤ÇÍß¤ËÉé¤±¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó»ä¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡Ö¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»ý¤Æ¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ÏÌµÍý¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¤Ï°Õ»Ö¼¡Âè¤Ç¤É¤¦¤Ë¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°Õ»Ö¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤Ê¤é¤Ð¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤¬¼å¤¤¡×¤³¤È¤ò¼«³Ð¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢²¿¤«¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö°Õ»ÖÎÏ¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö»ÅÁÈ¤ß¡×¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢²ñ¼Ò¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²¿Ç¯¤â·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Õ¤È²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö°Õ»Ö¤Î¼å¤µ¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ÅÁÈ¤ß¡×¤È¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä«µ¯¤¤Æ¡¢ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Ä«Îé¤ò¹Ô¤¤¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤ËÃë¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¡¢ÆüÊó¤ò½ñ¤¡¢ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æµ¢¤ë¡£¶ÈÌ³¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬»öºÙ¤«¤Ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¼Ò°÷À¸³è¤Ï¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÎÍò¤Ç¤¹¡£°Õ»Ö¤Î¼å¤µ¤Ê¤É´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤¬¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¡×¤Ë±þÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ë¾å¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï3¤Ä¡£¡ÖÄ«¡¢µ¯¤¤ë»þ´Ö¤ò¸ÇÄê²½¤¹¤ë¡×¡Ö»Å»ö¤ò1»þ´ÖÃ±°Ì¤Ç¶èÀÚ¤ë¡×¡Ö¿Í¤È²ñ¤¦¡×¤Ç¤¹¡£
¢£¿Í¤È²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¶¥Áè¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë
¡Ä«¡¢µ¯¤¤ë»þ´Ö¤ò¸ÇÄê²½¤¹¤ë
¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ìÆü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¸ÇÄê²½¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤¬¶¯À©¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤ÏÄ«9»þ¤´¤í¤Ëµ¯¤¡¢Â©»Ò¤òÊÝ°é±à¤ËÁ÷¤êÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÁáµ¯¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Öµ¯¤¤ë»þ´Ö¤Î¸ÇÄê²½¡×¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ëµ¯¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢»Å»ö¤ò1»þ´ÖÃ±°Ì¤Ç¶èÀÚ¤ë
¿Í´Ö¤Î½¸ÃæÎÏ¤ÏÄ¹¤¯¤ÏÂ³¤¤Þ¤»¤ó¡£1»þ´Ö¡Á1»þ´ÖÈ¾¤Û¤É¤Çºî¶È¤ò¶èÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤ÏÂ©»Ò¤òÊÝ°é±à¤ËÁ÷¤êÆÏ¤±¡¢¶Ú¥È¥ì¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢É¬¤º1»þ´Ö¤Û¤ÉYouTubeÆ°²è¤Î»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¹´Â«ÎÏ¤¬¼å¤¤¡£¤½¤³¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤Î¤¬¡Ö¿Í¤È²ñ¤¦¡×¤Ç¤¹¡£
£¿Í¤È²ñ¤¦
¼«Ê¬¤è¤ê°ìÊâÀè¤ò¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤ä¥á¥ó¥¿¡¼¤È½µ1²ó²ñ¤Ã¤Æ¶á¶·Êó¹ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Í¤È²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿Í´Ö¤¬º¬¸»Åª¤Ë»ý¤Ä¶¥Áè¿´¤¬»É·ã¤µ¤ì¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤Î¤Ï¡Ö¥²¡¼¥à´¶³Ð¡×¡£¥Í¥Ã¥Èµ¯¶È¤Ê¤é¤ÐÂç¤¤Ê¥³¥¹¥È¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼Ú¶â¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤È¶¥¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤ë¤¯Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤ËÉé²Ù¤Ê¤¯Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö¤Î°Õ»Ö¤Ï¼å¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ËÍê¤ê¤¹¤®¤º¡¢°Õ»Ö¤Î¼å¤µ¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡Ö¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£²Ô¤°¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î»þ´Ö¤òÃí¤°
¡Ö¸Ä¿Í¤Ç²Ô¤²¤ë¡×¾õ¶·¤ËºÇÃ»¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸Ä¿Í¤Ç²Ô¤°¡×¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¿Íý¤Ç¤¹¡£À¸³è½¬´·¤«¤é¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Ö¥í¥°¤«¤é¾ðÊóÈ¯¿®¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»þ´Ö¤ò¡Ö¥Ö¥í¥°¡×Ãæ¿´¤Ë»È¤¦¤è¤¦¿´³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢ËÜ¶È¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤ÆÀäÂÐ¤ËÄê»þ¤Çµ¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢°û¤ß²ñ¤â¼«Ê¬¤Î´¿·Þ²ñ¤«Á÷ÊÌ²ñ¤·¤«½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿Æü¤Î¶ÈÌ³½ªÎ»¸å¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¸þ¤±¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼ñÌ£¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥²¡¼¥à¤äÌ¡²è¤â¤ä¤á¡¢ºÊ¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤µ¤¨ºï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤¿»þ´Ö¤ò¡¢¥Ö¥í¥°¤Î¹¹¿·¤ä¡¢¥Ö¥í¥°´ØÏ¢¤Î¿Í¤È²ñ¤¦»þ´Ö¤Ë¤¢¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÍÁ³»ä¤¬¡Ö¥Ö¥í¥°Ãæ¿´¤Î¿Í¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ºÊ¤«¤é¤ÎÈ¿È¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Í§¿Í¤È¤ÏÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡×¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¥Ö¥í¥°¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¡Ö¤ä¤Þ¤â¤È¤ê¤å¤¦¤±¤ó¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë²ÁÃÍ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÜ¶È¤Ë¤â³è¤¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Ä¹´üÅª¤Ë¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¥Ö¥í¥°¤Ç²Ô¤°¡×¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Á´ÎÏÅêµå¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë
¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥Ö¥í¥°¤ËÊû¤²¤¿·ë²Ì¡¢È¾Ç¯¤Û¤É¤Ç¡Ö¥Ö¥í¥°¤À¤±¤Ç¤´ÈÓ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï²Ô¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ê¤é¤Ð¡¢Ì¾¤À¤¿¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤¬¡Ö¥Ö¥í¥°¤Ç²Ô¤°¡×¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ònote¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÈÎÇä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤è¤êÃ»´ü´Ö¤Ç²Ô¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Éû¶È¤Ë¥Õ¥ë¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾å»Ê¤«¤é¤Î°û¤ß¤ÎÍ¶¤¤¤òÃÇ¤ì¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¤³¤È¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²Ô¤°¤¿¤á¤Î¡ÖºÇÃ»µ÷Î¥¡×¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö²Ô¤°¡×¤³¤È¤Ë¾È½à¤ò¹Ê¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¡×¤ò¼é¤Ã¤Æ·ë²Ì¤Î½Ð¤Ê¤¤»þ´Ö¤òÂÑ¤¨Ç¦¤Ö¤Î¤«¡£¤³¤ì¤â¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¡ÖÍ¥Àè½ç°Ì¡×¤ò·è¤á¤ë¤Ù¤¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¡×¤·¤¹¤®¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë
²¿¤«¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢¹Ö±é²ñ¤äÊÙ¶¯²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÊÙ¶¯¤¹¤ë¡£
·è¤·¤Æ°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤º¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤¢¤ê¤¡×¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢¸úÎ¨¤¬¤è¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤¢¤ì¤ä¤³¤ì¤ä¤È¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹Á°¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤ÎËÜÅö¤Î²ÁÃÍ¤Ëµ¤¤Å¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤«¤¨¤Ã¤ÆÆ¬¤Ç¤Ã¤«¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¸úÎ¨¤Î¤è¤¤ÊÙ¶¯¤Ï¡Ö¤Þ¤º¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¢¤ê¤¡×¡£¼«Ê¬¤¬²¿¤«¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤«¤é¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¾ðÊó¼ý½¸¸úÎ¨¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥í¥°¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢ÊÙ¶¯²ñ¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÎÌµÎÁµ»ö¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ò¼Ú¤ê¤Æ¥É¥á¥¤¥ó¤ò¼èÆÀ¤·¡¢µ»ö¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊÙ¶¯²ñ¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¸úÎ¨¤Î¤è¤¤ÊÙ¶¯¡×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹Ö±é²ñ¤äÊÙ¶¯²ñ¤Ç¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤ÏÈó¸úÎ¨Åª¤Ç¤¹¡£
ÅÐÃÅ¼Ô¤«¤éÂ¿¿ô¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸ÄÊÌÀ¤ÎÄã¤¤¾ðÊó¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÌµÎÁ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÈÂçº¹¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹Ö±é²ñ¤äÊÙ¶¯²ñ¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢¡ÖÆó¼¡²ñ¡×¡Ö»°¼¡²ñ¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÅÐÃÅ¼Ô¤Î²£¤ËºÂ¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Î¸ÄÊÌÀ¤Î¹â¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬Ê¹¤±¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤ª¼ò¤¬Æþ¤ì¤Ð¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤â¤¤¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç»ö¤Ê¾ðÊó¤ò¥Ý¥í¥Ã¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤â¶î¤±½Ð¤·¥Ö¥í¥¬¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Ï¡¢Åö»þÂç³ØÀ¸¥Ö¥í¥¬¡¼¤È¤·¤ÆÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤«¤Ã¤¿È¬ÌÚ¿ÎÊ¿¤µ¤ó¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤Ë»²²Ã¤·¡¢È¬ÌÚ»á¤òÆó¼¡²ñ¤Î¸å¡¢¼«Âð¤ËÇñ¤á¤Æ¤â¤Æ¤Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÆÃñ¤ò¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ö¥í¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤òÌëÄÌ¤·¤Ö¤Ä¤±Â³¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤¬µ¯ÇúºÞ¤È¤Ê¤ê¡¢¼ý±×¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ö±é²ñ¤äÊÙ¶¯²ñ¤Î¡ÖËÜÈÖ¡×¤ÏÆó¼¡²ñ¡¢»°¼¡²ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
----------
¤ä¤Þ¤â¤È¤ê¤å¤¦¤±¤ó¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¥ï¥¤¥ÕÂåÉ½
1987Ç¯ÂçºåÀ¸¤Þ¤ì¡£¿À¸ÍÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉôÂ´¶È¡£¿·Â´¤ÇÅì¾Ú°ìÉô¾å¾ì´ë¶È¤Ë¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ½¢¿¦¤·¤¿¤Î¤Á¡¢27ºÐ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤·¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÂçºå»ÙÅ¹Åù¤Ë¶ÐÌ³¡£ÆÈÎ©¤ÈÆ±»þ´ü¤Ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¸þ¤±¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥Ã¥¯¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖRYUKEN OFFICIAL BLOG¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£2017Ç¯¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¡Ö¿ÍÀ¸Æ¨¤²ÀÚ¤ê¥µ¥í¥ó¡×¤ò³«Àß¡£
----------
¡Ê¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¥ï¥¤¥ÕÂåÉ½ ¤ä¤Þ¤â¤È¤ê¤å¤¦¤±¤ó¡Ë