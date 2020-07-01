21Ç¯ÊüÁ÷¡ÖÌµ¿¦Å¾À¸¡×Æâ»³Í¼¼Â¡¢¾®¸¶¹¥Èþ¤é¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÌµ¿¦Å¾À¸ ¡Á°ÛÀ¤³¦¹Ô¤Ã¤¿¤éËÜµ¤¤À¤¹¡Á¡×¤ÎÊüÁ÷»þ´ü¤¬2021Ç¯¤Ë·èÄê¤·¡¢Æâ»³Í¼¼Â¡¢¾®¸¶¹¥Èþ¤é¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢°ÛÀ¤³¦¤ËÅ¾À¸¤·¤¿34ºÐ¡¦Ìµ¿¦°ú¤¤³¤â¤ê¤ÎÃË¤¬¡¢¥ë¡¼¥Ç¥¦¥¹¡¦¥°¥ì¥¤¥é¥Ã¥È¡Ê¥ë¥Ç¥£¡Ë¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¾¯Ç¯¤È¤·¤Æ·õ¤ÈËâË¡¤ÎÀ¤³¦¤ò¡Èº£ÅÙ¤³¤½ËÜµ¤¤Ç¡ÉÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£¡Ö¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×È¯¤ÎÆ±Ì¾¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤Ç¡¢²¬ËÜ³Ø¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢WHITE FOX¤ÈEGG FIRM¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ð¥¤¥ó¥É¤¬¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤òÃ´¤¦¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¥ë¥Ç¥£Ìò¤òÆâ»³Í¼¼Â¡¢¥ë¥Ç¥£¤ËËâË¡¤ò¶µ¤¨¤ë²ÈÄí¶µ»Õ¤Î¥í¥¥·¡¼¡¦¥ß¥°¥ë¥Ç¥£¥¢Ìò¤ò¾®¸¶¹¥Èþ¡¢ÀÖÈ±Èþ¤Î¾¯½÷¥¨¥ê¥¹¡¦¥Ü¥ì¥¢¥¹¡¦¥°¥ì¥¤¥é¥Ã¥ÈÌò¤ò²Ã·¨°¡°á¡¢¥ë¥Ç¥£¤ÈÍ§Ã£¤È¤Ê¤ë¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥¨¥ë¥Õ¤Î¥·¥ë¥Õ¥£¥¨¥Ã¥ÈÌò¤ò³ýÌî°¦°á¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£4¿Í¤«¤é¤Î´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¡¢¥ë¥Ç¥£Ìò¤ÎÆâ»³¤Ï¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¤È¸þ¤¹ç¤¤À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Èà¤òÀ¿¿´À¿°Õ¡¢ÂçÀÚ¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ³Ú¤·¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£