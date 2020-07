【ステラ薫子が占う】2020年下半期運勢×星座別おすすめ海外ドラマ（1位から6位）

コロナ禍による外出自粛も徐々に緩和され、外食や外出、旅行などを心待ちにしている人も多いのでは? さて、ステラ薫子先生が7月から12月までのあなたの2020年下半期の運勢をお知らせ。先ほどの12位から7位に続き、トップの6星座をご紹介。ラッキーアイテムのほか、数多ある海外ドラマの中から星座別に今おすすめの作品もご紹介。合わせてチェックしてみてください。※配信・放送情報は2020年7月時点の情報です

【6位】牡牛座(4/20〜5/20)

思考がやや保守的になり、冒険よりも安定した穏やかな毎日を求めるようになります。住環境を整えたり、運動習慣や食事の見直しなど健康への取り組みにも熱心になれそう。日々の暮らしを大事にすることで新たな、人生の喜びを見つけることになるでしょう。家族との関わり方も良い意味で変わっていきます。恋愛運は大きな変化はありませんが、フリーはゆっくりと進む恋の始まりの予感。仕事では発想力を活かすことが評価のカギに。金運は安定。ラッキーアイテムはキーホルダー。

オススメドラマ:自分を大切にすることでまわりも幸せにできる『クィア・アイ』(Netflixで配信中)

【5位】牡羊座(3/21〜4/19)

牡羊座持ち前の行動力がさらにパワーアップされる下半期。恋愛運が大好調なので、恋に情熱を傾けてみましょう。恋愛がなかなかうまくいかないフリーは、青春時代を思い出すようなピュアなラブストーリーを見ることで、恋愛意欲が湧いてきます。カップルはちょっと冒険要素のあるデートを楽しんでみましょう。仕事に関しては一筋縄ではいかない運勢ですが、努力が実になっていきます。金運は時代の流れの変化に沿っていくことが大事。ラッキーアイテムはミネラルウォーター。

オススメドラマ:恋愛の始まりってこんな感じ...『5ファースト・デート』(Netflixで配信中)

【4位】蠍座(10/24〜11/22)

思慮深くなります。多くを語るよりも、陰で努力をすることにやりがいを感じるように。仕事では大活躍をして賞賛を得る運勢ではありませんが、上司やライバルから見直される、信用できる仕事をする人間だと評価される、そんな結果を出すことができるでしょう。恋愛運は緩やかに上向いていきます。オフィシャルの場で理想の相手に巡り会うことができそうですが、恋の発展には時間がかかりそう。ゆっくりと進めて。カップルはコミュニケーションを密に。ラッキーアイテムはステーショナリー。

オススメドラマ:患者に真摯に向き合うことが結果的に医療改革につながる『ニュー・アムステルダム 医師たちのカルテ』

【3位】乙女座(8/23〜9/22)

知性が発達する時期。現実的な考え方になり、未来のことを考えて計画を立て、行動するようになります。特に金銭感覚がシビアになるので、投資の勉強を本格的に始めるなど、自分の財産を守るためにライフスタイルを変えていくことになるでしょう。仕事に関しても、将来性を模索していくことになります。人生を発展させるために大事な時期ですが、現実的になりすぎている気配も。恋愛への意欲は減少。幸せそうなカップルを見て恋の喜びを思い出して。ラッキーアイテムは書籍。

オススメドラマ:大切なものは何なのか立ち止まって考えることが大切『TRYING 親になるステップ』(Apple TV+で配信中)

【2位】山羊座(12/21〜1/19)

幸運の星、木星の守りがしっかりと続く下半期。今まで抱えてきた悩みが解決に向かい、なかなか目が出なかったことも徐々に動きがスムーズになり、 ゴールが見えてきます。運勢は全体的に上々。対人関係では責任の重い役割を担うことが多くなりそうですが、あなたの責任感が信頼を集め、人望が高まっていくことになるでしょう。ストイックになりすぎる気配があるので、自分に優しくなることを忘れないようにして。資産運用の計画を立てるのも吉。ラッキーアイテムはTシャツ。

オススメドラマ:完璧を求めすぎないで...『リトル・ファイアー 〜彼女たちの秘密』(Amazon Prime Videoで配信中)

【9位】水瓶座(1/20〜2/18)

恋愛運が急上昇します。特にパートナー運が良いので、フリーの人は婚活を本格的にスタートしてみるのも良いでしょう。カップルはふたりの信頼が確かなものに。また友人と友人の縁を繋ぐキューピット役は、後に大きな幸運を招き寄せることになります。仕事でも周囲の人たちとの関係が大切。今は仕事をしていない人も、友達との共同作業が良い結果となります。社会活動に参加してみるのも良いでしょう。金運は変化なし。貯蓄に力を入れましょう。ラッキーアイテムは指輪。

オススメドラマ:危険な任務にはチームワークが何よりも大切!『S.W.A.T.』(スーパー!ドラマTVにて放送)

(監修:ステラ薫子)

(海外ドラマNAVI)

