【ステラ薫子が占う】2020年下半期運勢×星座別おすすめ海外ドラマ（7位から12位）

コロナ禍による外出自粛も徐々に緩和され、外食や外出、旅行などを心待ちにしている人も多いのでは? さて、ステラ薫子先生が7月から12月までのあなたの2020年下半期の運勢をお知らせします。ラッキーアイテムのほか、数多ある海外ドラマの中から星座別に今おすすめの作品もご紹介。合わせてチェックしてみてください。まずは12位から7位までをご紹介。※配信・放送情報は2020年7月時点の情報です

【12位】双子座(5/21〜6/21)

プライベートの交友関係が広がっていきます。趣味を通して様々な人から刺激を受けることになるでしょう。老若男女を問わず縁ができた人とは、オープンハートで接するようにして。一緒にいるだけで意欲が湧いてくる、そんな友人たちとの出会いに恵まれることになるでしょう。異性の友人も増えそうですが、恋にはなかなか発展しない時。焦らないことが肝心。仕事運は悪くないのですが、気持ちが遊びにシフトするため、ミスを起こさないようには気をつけて。ラッキーアイテムは観葉植物。

オススメドラマ:職場は違えど信頼し合える仲間...『『ファイア』&『P.D.』のクロスオーバーエピソード放送)

【11位】射手座(11/23〜12/21)

想像力が豊かになります。アーティスト気質が出てくるので、こだわりが強まっていくことに。感性を磨くのには良い運勢なので、とことん自分の気持ちが向かうものへ情熱をぶつけてみましょう。ただし感情の起伏が激しくなりやすいので、仕事面では冷静になることを心がけて。恋愛面では恋に対して情熱的に。電撃的な恋、また進展もスピーディーになりそう。金運はやや波があります。直感で大きなお金を動かすのは控えましょう。ラッキーアイテムはイヤホン。

オススメドラマ:夢に向かって挑戦し続ける『ハイスクール・ミュージカル:ザ・ミュージカル』(Disney+(ディズニープラス)で配信中)

【10位】魚座(2/19〜3/20)

家族との交流が増えたり、懐かしい人たちとの縁が復活するなど、過去に大切にしてきた人たちに新たな気持ちで向き合えるシーズンです。よく知っていていた人たちが、時を重ねて魅力を深めていることに気づき、自分もがんばらなくてはという向上心が芽生えるでしょう。美容や健康にも関心が向かいます。ただし散財の運勢が入るので、まずはお金を使わない対策を考えて。人へのギフトも、高価なものより、真心を大切に。ラッキーアイテムは腕時計。

オススメドラマ:大切にしたい人はいつでもすぐそばにいる『スイート・マグノリアス』(Netflixで配信中)

【9位】天秤座(9/23〜10/23)

インスピレーションが冴え渡る下半期。ちょっとしたヒラメキが予想以上の結果を出すことになりそう。アートセンスを磨くのにも良いタイミングなので芸術には積極的に触れるようにしましょう。クリエイティブな趣味をマネタイズしていく人も現れそう。ビジネスやマネーを自由に考えることで、あなたの今後の生き方、働き方が変わっていくことになるでしょう。恋は身近なところで生まれそうです。紹介話や友情から発展する恋の予感。ラッキーアイテムはスマートフォン。

オススメドラマ:死後の世界がビジネスになるなんて!? 『アップロード 〜デジタルなあの世へようこそ〜』(Amazon Prime Videoで配信中)

【8位】蟹座(6/22〜7/22)

金運が向上していきます。自分磨きや趣味、家族や友人とのコミュニケーションを楽しむために、お金を使いましょう。恋愛運も上向いており、フリーは玉の輿の運勢が入ります。カップルはお互いの身内との交流を深めることで、信頼をさらに深めることができるでしょう。気になるのは仕事運に、がんばりすぎの運勢が入ること。オフタイムを楽しめる時です。仕事ばかりに時間を取られないように、オンオフのバランスを大切にしましょう。ラッキーアイテムはハートモチーフ。

オススメドラマ:信頼や愛情は時に血縁よりも大事だったりする...『U-NEXTで配信中)

【7位】獅子座(7/23〜8/22)

刺激が欲しい、日々を楽しみたい、そんな気持ちが募っていく時期です。好奇心も旺盛になり、趣味にチャレンジする意欲も。今後の人生の生きがいを見つけることができそう。やりたいことには挑戦を。歳の差のある友人が増えていく予感もあります。特に年下の友人から、はっとするような気づきを得られることができそう。趣味を通して恋が始まる可能性もあります。カップルは二人で同じ趣味を始めてみると良いでしょう。仕事運は遊び心が大事。ラッキーアイテムはスニーカー。

オススメドラマ:山下智久が不屈の精神で勝ち取った世界への切符、デビュー作『THE HEAD』(Huluで配信中)

(監修:ステラ薫子)

(海外ドラマNAVI)

Photo:『シカゴ・ファイア』シーズン7&『シカゴP.D.』シーズン6 (c) 2018 NBCUniversal Media, LLC/『ハイスクール・ミュージカル:ザ・ミュージカル』(c) 2020 Disney/『スイート・マグノリアス』© ELIZA MORSE/NETFLIX/『アップロード 〜デジタルなあの世へようこそ〜』©️Amazon Studios/『The O.C.』(C)Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved./Huluオリジナル『THE HEAD』Huluで独占配信中 © Hulu Japan/『The O.C.』(C) Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.