【今週末の新作映画】若手イケメンにイケおじ俳優登場！

好きな俳優が出演している作品は全てチェックしよう! 海外ドラマでお馴染みの俳優が出演する新作映画をピックアップ! 7月3日(金)からはこちらをご紹介。

■7月3日(金)『レイニーデイ・イン・ニューヨーク』

『ミッドナイト・イン・パリ』『マジック・イン・ムーンライト』などで知られるウディ・アレン監督の最新作。

大学生のカップル、ギャツビー(ティモシー・シャラメ『君の名前で僕を呼んで』)とアシュレー(エル・ファニング『マレフィセント』)は、ニューヨークでロマンチックな週末を過ごそうとしていた。しかし、アシュレーが学校の課題で、有名な映画監督ローランド・ポラード(リーヴ・シュレイバー『レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー』)にインタビューすることになり、ギャツビーとの約束をキャンセルする。アシュレーに約束をドタキャンされたギャツビーは、学生映画を撮影中の旧友に偶然再会し、元恋人の妹チャン(セレーナ・ゴメス『ウェイバリー通りのウィザードたち』)とのキスシーンにエキストラとして参加し、熱い口づけを交わしてしまう。

その他の出演者:ジュード・ロウ(『キャプテン・マーベル』)、ディエゴ・ルナ(『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』『ナルコス:メキシコ編』)

■7月3日(金)『ザ・クーリエ』

『007/慰めの報酬』のオルガ・キュリレンコ主演の本格アクション超大作。「未体験ゾーンの映画たち2020 延長戦」上映作品。

シリア政府軍の壊滅作戦に参加した元特殊部隊最強の女。しかし、戦地で兄を失い、表舞台から姿を消し、血塗られた過去を償うように運び屋としてひっそりと生きていた。それから数年後のある日、彼女は配達中に武装した部隊に襲撃される。巨大犯罪組織のボス、マニングスが殺人事件の証人ニックを消す現場を目撃してしまったのだ。彼女は証人のニックを乗せてバイクを駆る。そして自ら生き残るために、過去と向き合い、再び銃を取る―。

その他の出演者:ゲイリー・オールドマン(『裏切りのサーカス』)、ダーモット・マローニー(『シェイムレス 俺たちに恥はない』)、ウィリアム・モーズリー(『The Royals ザ・ロイヤルズ』)

■7月3日(金)『デスペラードス 〜崖っぷち女子旅〜』

Netflixオリジナル映画。『New Girl 〜ダサかわ女子と三銃士』のナシム・ペドラドとラモーン・モリスが出演するドタバタコメディ。

親友を連れてメキシコに向かうウェスの目的はただひとつ。酔った勢いで送ってしまった暴言メールを、付き合い始めたばかりの彼が読む前になんとしても削除すること。

その他の出演者:アンナ・キャンプ(『ピッチ・パーフェクト』シリーズ)、サラ・バーンズ(『殺人を無罪にする方法』)、ロビー・アメル(『アップロード 〜デジタルなあの世へようこそ〜』)、ヘザー・グレアム(『キリング・ミー・ソフトリー』)

