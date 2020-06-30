¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö¤Ò¤Ê¥Õ¥§¥¹ 2020¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Î°ìÉô¤òÀè¹Ô½é¸ø³«¡¡¿·¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤âÈ¯É½
¡¡¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤¬¡¢30Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Çº£Ç¯3·î¤ËÌµ´ÑµÒ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖHello! Project ¤Ò¤Ê¥Õ¥§¥¹ 2020 ¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤òÀè¹Ô½é¸ø³«¡£¤µ¤é¤ËÄÌ»»7ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ò¤Ê¥Õ¥§¥¹ 2020 ¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ
¡¡YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Ò¤Ê¥Õ¥§¥¹ 2020¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ï¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ¤«¤é¤ª¥¹¥¹¥á³Ú¶Ê¤òÁª¤Ó¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¥ê¡¼¥À¡¼¤Î»³´ßÍý»Ò¤¬ÃêÁª¤Ç·èÄê¤·¤¿4¶Ê¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼Â¶·¡¦²òÀâ¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë±ÇÁü¸åÈ¾¤Ç¡¢9·î30Æü¤ËÄÌ»»7ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÃÇ¼ÎISM¡¿¥¤¥Þ¥Ê¥ó¥¸¡©¡×¡ÊÎ¾AÌÌ¡¦½çÈÖÌ¤Äê¡Ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¡ÖÃÇ¼ÎISM¡×¤òºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¤¿¾ÅÆîÇµÉ÷¡¦SHOCK EYE¤«¤é¤â·ãÎå¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤ì¤é¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡YouTube¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤Ï7·î5Æü¤Þ¤Ç5Æü´Ö´ü´Ö¸ÂÄê¸ø³«¡£¡ÖHello! Project ¤Ò¤Ê¥Õ¥§¥¹ 2020¡×¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¤Ï8·î19ÆüÈ¯Çä¡£
¡Ú¿·¶Ê¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£»³´ßÍý»Ò¡Ê¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¡Ë
¡ÖÃÇ¼Î ISM¡×¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¥Î¥ê¤¬ÎÉ¤¯¡¢¼ÀÁö´¶°î¤ì¤ë¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ë¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤ò¤ª¸«¤»½ÐÍè¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¤¥Þ¥Ê¥ó¥¸¡©¡×¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¶Ê¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤Î½é¡¹¤·¤µ¤ä¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â½éÎø¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¶Ê¤Ç³§¤µ¤ó¤È¥é¥¤¥Ö¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª
¢£SHOCK EYE¡Ê¾ÅÆîÇµÉ÷¡Ë
¾ÅÆîÇµÉ÷¤Î SHOCK EYE¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃÇ¼Î ISM¡×¤Ï¡¢¤³¤Î»þÂå¤ËÁê±þ¤·¤¤³Ú¶Ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êª¤ä¾ðÊó¤Ë°î¤ì¡¢ÁªÂò»è¤ÎÂ¿¤¤Ãæ¡¢·àÅª¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê»þÂå¤ò¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸µµ¤¤è¤¯¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¯ÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁªÂò»è¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¡¢Â»ÆÀ´ªÄê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦Ãæ¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¡ª¡×¤È·è¤á¹þ¤ó¤ÇÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯»þ¤ÎÊý¤¬¡¢ÎÏ¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢Ì´¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¼«¿È¤Î·Ð¸³Â§¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤ò¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¡¢¿·¤·¤¤À¤¤ÎÃæ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó²Î¤Ã¤Æ¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Î¶Ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¥ê¥ê¡¼¥¹¡Û¡¡8·î19ÆüÈ¯Çä
¢£¡ÖHello! Project ¤Ò¤Ê¥Õ¥§¥¹ 2020 ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç20 ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×
¡ãDISC1¡ä¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç20 ¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¡ãDISC2¡äJuice=Juice ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¿¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à
¢£¡ÖHello! Project ¤Ò¤Ê¥Õ¥§¥¹ 2020 ¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×
¡ãDISC1¡ä¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à ¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¡ãDISC2¡ä¤³¤Ö¤·¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¿BEYOOOOONDS ¥×¥ì¥ß¥¢¥à
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ò¤Ê¥Õ¥§¥¹ 2020 ¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ
¡¡YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Ò¤Ê¥Õ¥§¥¹ 2020¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ï¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ¤«¤é¤ª¥¹¥¹¥á³Ú¶Ê¤òÁª¤Ó¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¥ê¡¼¥À¡¼¤Î»³´ßÍý»Ò¤¬ÃêÁª¤Ç·èÄê¤·¤¿4¶Ê¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼Â¶·¡¦²òÀâ¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë±ÇÁü¸åÈ¾¤Ç¡¢9·î30Æü¤ËÄÌ»»7ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÃÇ¼ÎISM¡¿¥¤¥Þ¥Ê¥ó¥¸¡©¡×¡ÊÎ¾AÌÌ¡¦½çÈÖÌ¤Äê¡Ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¡ÖÃÇ¼ÎISM¡×¤òºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¤¿¾ÅÆîÇµÉ÷¡¦SHOCK EYE¤«¤é¤â·ãÎå¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤ì¤é¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡YouTube¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤Ï7·î5Æü¤Þ¤Ç5Æü´Ö´ü´Ö¸ÂÄê¸ø³«¡£¡ÖHello! Project ¤Ò¤Ê¥Õ¥§¥¹ 2020¡×¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¤Ï8·î19ÆüÈ¯Çä¡£
¡Ú¿·¶Ê¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£»³´ßÍý»Ò¡Ê¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¡Ë
¡ÖÃÇ¼Î ISM¡×¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¥Î¥ê¤¬ÎÉ¤¯¡¢¼ÀÁö´¶°î¤ì¤ë¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ë¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤ò¤ª¸«¤»½ÐÍè¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¤¥Þ¥Ê¥ó¥¸¡©¡×¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¶Ê¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤Î½é¡¹¤·¤µ¤ä¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â½éÎø¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¶Ê¤Ç³§¤µ¤ó¤È¥é¥¤¥Ö¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª
¢£SHOCK EYE¡Ê¾ÅÆîÇµÉ÷¡Ë
¾ÅÆîÇµÉ÷¤Î SHOCK EYE¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃÇ¼Î ISM¡×¤Ï¡¢¤³¤Î»þÂå¤ËÁê±þ¤·¤¤³Ú¶Ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êª¤ä¾ðÊó¤Ë°î¤ì¡¢ÁªÂò»è¤ÎÂ¿¤¤Ãæ¡¢·àÅª¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê»þÂå¤ò¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸µµ¤¤è¤¯¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¯ÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁªÂò»è¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¡¢Â»ÆÀ´ªÄê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦Ãæ¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¡ª¡×¤È·è¤á¹þ¤ó¤ÇÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯»þ¤ÎÊý¤¬¡¢ÎÏ¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢Ì´¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¼«¿È¤Î·Ð¸³Â§¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤ò¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¡¢¿·¤·¤¤À¤¤ÎÃæ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó²Î¤Ã¤Æ¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Î¶Ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¥ê¥ê¡¼¥¹¡Û¡¡8·î19ÆüÈ¯Çä
¢£¡ÖHello! Project ¤Ò¤Ê¥Õ¥§¥¹ 2020 ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç20 ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×
¡ãDISC1¡ä¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç20 ¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¡ãDISC2¡äJuice=Juice ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¿¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à
¢£¡ÖHello! Project ¤Ò¤Ê¥Õ¥§¥¹ 2020 ¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×
¡ãDISC1¡ä¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à ¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¡ãDISC2¡ä¤³¤Ö¤·¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¿BEYOOOOONDS ¥×¥ì¥ß¥¢¥à