ノーマン・リーダスが日本周遊！『ライド with ノーマン・リーダス』シーズン4が日本独占配信

大ヒットドラマ『ウォーキング・デッド』のダリル役で知られるノーマン・リーダスが仲間とともにツーリングで世界各地を巡る人気の旅番組『ライド with ノーマン・リーダス』シーズン4が、Huluにて8月18日(火)から日本独占配信となる。このシーズンはなんと日本にもやってきている。また、『ウォーキング・デッド』シーズン9の吹替版も配信される。

無類のバイク好きとして知られるノーマンが、仲間とともに世界各国を訪れ、各地の

絶景やその土地に根づく文化や歴史を紹介する『ライド with ノーマン・リーダス』シーズン4の舞台はアメリカ、コスタリカ、ウルグアイ、そして日本。かつて日本に住んでいたこともあるノーマンは、第2話、第3話で関東と関西をそれぞれ巡り、様々な日本文化を体験。ゲームデザイナーの小島秀夫や、デザイナーやラジオDJ、俳優などマルチに活躍する野村訓市といった彼と親交の深い日本の著名人も登場。

また第1話では、『ウォーキング・デッド』でダリルの兄メルルを演じたマイケル・ルーカーとの"兄弟"再共演が実現! 二人で同作制作の本拠地であるジョージア州セノイアを目指し、ラストには感動のサプライズが待ち受けている。その他にも『ウォーキング・デッド』のベータ役ライアン・ハースト、『THIS IS US/ディス・イズ・アス』のマイロ・ヴィンティミリアなどが姿を見せる。



Huluではさらに、『ウォーキング・デッド』シーズン9の吹替版を8月7日(金)から独占配信。字幕版はシーズン1〜10を配信中(未完成のシーズン10最終話は除く)。

配信情報

・Huluプレミア『ライド with ノーマン・リーダス』シーズン4(字幕版)

...8月18日(火)から独占配信。以降、毎週火曜日に一話ずつ追加予定(全6話)

・『ウォーキング・デッド』シーズン9(吹替版)

...8月7日(金)から全話独占配信

