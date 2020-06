アメリカのトランプ大統領は堂々とした態度の一方で、コップの持ち方が赤ちゃんのようだと、よくネタにされています。

「アメリカ vs ドイツ」と題した、ドイツ首相とのコップの持ち方比較が海外サイトで人気を集めていました。

USA v Germany



アメリカ vs ドイツ

たしかにトランプ大統領のコップの持ち方はかわいらしく、そしてドイツのメルケル首相は豪快!

さすがドイツはビールの本場だけあって、レディであっても大ジョッキでグイッと行くスタイルのようです。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●プロスト!!(ドイツ語の乾杯)



↑"Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken"

(ドイツ北部の「しゃべりすぎないで飲み干せ」の意の乾杯)



●大統領のすすり飲み vs 首相の一気飲み。



↑オレの金は首相に賭ける。



↑ドイツの効率重視が出てるな。彼らは自信を持って国民を率いて、グラスを片手で持ち上げられるリーダーを持っているんだ。一方のアメリカの大統領はどちらも出来ない。



●ヴァージンウォーターグラス vs プレイボーイビール



●トランプ大統領のことはもっと大事なことで批判すべきと思いつつ、彼と彼の支持者は彼のイメージばかりを気にしているようなので、恥をかかせることは有効なのかもしれないと悩む。



●なんてこった。本当に彼はコップを持つとき両手を使うんだね。



↑普通の水のボトルでもそうしていたよ。

[動画を見る]

Trump's "water bottle" moment - YouTube



↑トランプ大統領のドクターは彼の握力が強すぎて、両手を使って握力を弱めなければ、水のボトルを破壊してしまうと発表していたよ。



↑もうこの大統領に関することは奇妙すぎて、真実なのか虚構なのかさえわからない。



↑動画はさらにひどかったな。まるで発作でも起こして腕から先の力を全て失ったように見えた。



↑震えを隠すためじゃないか?



●去年その水飲みを絵に描いていた人がいたよ。





●なんて彼の手は小さいんだ。



↑本当にそうだね。これまでずっとからかわれて来たが、今回初めて本当に小さいなと思った。



●アンゲラ(・メルケル首相)は、まるで「ちょっとビールを持ってて」みたいな。



↑自分でちゃんと持っていられる。



●真面目にトランプは3歳児に思える。



トランプ大統領よりも、ドイツ女性のかっこよさが際立ったようです。