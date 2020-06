『The Boys／ザ・ボーイズ』待望のシーズン2の配信日が決定！最新映像も公開！

昨年配信され、Amazon Prime Videoで最も視聴されたオリジナルドラマとなり、大ヒットした異色スーパーヒーロードラマ『ザ・ボーイズ』。世界中が待ち焦がれるシーズン2の配信日が決定した。米TV Lineほか複数のメディアが報じている。

6月26日(金)、シーズン2にゲスト出演するパットン・オズワルド(『エージェント・オブ・シールド』)が司会を務めるリユニオンが開催され、その最中にシーズン2の配信日が発表された。全8話となり、9月4日(金)に第1〜3話が配信スタート。以降、毎週金曜日に新エピソードが到着し、10月9日(水)に最終話が配信される予定だ。また、このリユニオンで本編冒頭3分間の映像が公開された。

If you missed Friday's livestream, here are the first three minutes of Season 2. Get fucking ready! pic.twitter.com/aPn1JJkdYC