テレビアニメ「A3!」の第2クール「AUTUMN & WINTER」が10月から放送開始となることが決定し、秋組のキービジュアルが公開された。

4月から放送された第1クール「SPRING & SUMMER」が先日最終回をむかえ、春組と夏組の物語は終了。「AUTUMN & WINTER」では、摂津万里ら秋組と、月岡紬ら冬組の物語が展開される。秋組のキービジュアルには、コスモスとイチョウをバックに秋組の5人が描かれている。

同作は、リベル・エンタテインメントによるスマホ向けゲームのアニメ化。立花いづみ(CV:名塚佳織)が、父の立ち上げた小さな劇団「MANKAIカンパニー」を立て直すため、春組、夏組、秋組、冬組の4つのグループに分かれた個性豊かな劇団員たちと奮闘する。中園真登と篠原啓輔が共同で監督を務め、P.A.WORKSとStudio 3Hzがアニメーション制作を担う。

「AUTUMN & WINTER」は、TOKYO MX、サンテレビ、KBS京都、BS11にて10月から、長崎文化放送、CS放送「TBSチャンネル2」にて秋から放送予定。

